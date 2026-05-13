El tiempo vuelve a sembrar dudas en Córdoba este miércoles: lluvia posible y subida de temperaturas, según la Aemet

La incertidumbre meteorológica vuelve a instalarse este miércoles en Córdoba. Tras varios días de pronósticos cambiantes, la provincia encara otra jornada pendiente del cielo y de una duda que se repite desde primera hora: si la lluvia acabará haciendo acto de presencia o volverá a quedarse en una simple amenaza.

Por ahora, el escenario invita al optimismo, aunque haya que mantener la cautela. La primavera está dejando jornadas especialmente cambiantes y la experiencia de estos días demuestra que porcentajes relativamente altos de precipitación no siempre terminan traduciéndose en una lluvia apreciable.

Junto a la incertidumbre meteorológica, el otro gran protagonista será el ascenso de las temperaturas máximas. Córdoba alcanzará hoy los 25 grados y la tendencia no cambiará demasiado de cara al jueves.

Prediccion del tiempo para hoy en Córdoba. / Aemet

¿Cuándo y cuánto lloverá hoy en Córdoba?

En cuanto a la probabilidad de lluvia, la Aemet sitúa el riesgo de precipitaciones en Córdoba capital en el 45% hasta las 13.00 horas. A partir del mediodía, ese porcentaje desciende de forma considerable hasta quedarse en apenas un 10% durante el resto de la jornada, por lo que la segunda mitad del día se presenta, en teoría, mucho más tranquila.

En todo caso, centrándonos en el pronóstico que la Aemet tiene para Córdoba capital y provincia hoy miércoles, 13 de mayo, es de cielos con nubes bajas matinales y nubosidad de evolución por la tarde, sin descartar precipitaciones débiles. Las temperaturas máximas irán en ascenso y las mínimas experimentarán pocos cambios. Además, tendremos vientos flojos de componente oeste.

Aumento de las temperaturas

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 25º, en Lucena entre 10º y 21º, en Pozoblanco entre 8º y 22º, y en Priego de Córdoba entre 7º y 21º.

Predicción del tiempo para la semana en Córdoba. / Aemet

El tiempo este jueves

Mañana jueves, 14 de mayo, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna, sin descartar alguna precipitación débil en las sierras del norte. Las temperaturas máximas seguirán en ascenso y las mínimas no cambiarán apenas.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 26º, en Lucena entre 10º y 22º, en Pozoblanco entre 9º y 24º, y en Priego de Córdoba entre 8º y 22º.