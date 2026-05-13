La suerte vuelve a pasar por Córdoba: otro premio de la Bonoloto se va para Montilla

La suerte se ha vuelto a posar sobre la localidad cordobesa de Montilla en el sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles 13 de mayo, donde se ha validado un boleto premiado de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) que recibirá 52.254,65 euros. No es la primera vez que en los últimos meses la Bonoloto deja un pellizco en esta localidad cordobesa que está en racha.

Según los datos oficiales de Loterías y Apuestas del Estado, la combinación ganadora ha estado formada por los números 18, 46, 02, 44, 23 y 09, con el complementario 15 y reintegro 9. Existen tres boletos acertantes, que han sido validados en Barcelona, en Montilla y en Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas).

El premio se validó en el punto de venta situado en la Administración de Loterías número 3, situada en la calle Corredera, en el centro de la localidad.

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Sin premios de primera categoría

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.100.000,00 euros.