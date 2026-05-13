El presidente de la Diputación de Córdoba defiende en Los Pedroches modelos de desarrollo más sostenibles y competitivos

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha visitado este miércoles Villanueva de Córdoba y Añora, donde ha mostrado su defensa de modelos de desarrollo más sostenibles y competitivos. En el municipio jarote, en compañía del alcalde, Isaac Reyes, ha podido conocer el trabajo de la empresa Jarota de Carnes SL, beneficiaria de la convocatoria de ayudas destinadas a proyectos de ahorro y eficiencia energética de la Agencia Provincial de la Energía.

Una subvención, ha afirmado Fuentes, "que ha permitido a esta empresa referente en el sector cárnico desarrollar un importante proyecto de mejora energética centrado en la instalación de un sistema solar térmico para agua caliente sanitaria (ACS), dirigido a los procesos de limpieza y desinfección en sus líneas de trabajo".

La ayuda otorgada por la institución provincial supera los 17.000 euros y permitirá a esta empresa de Los Pedroches reducir el consumo de gasóleo B en cerca de 2.000 litros al año, lo que se traduce en una disminución estimada de emisiones de 5,41 toneladas de CO2 anuales, según explicó Fuentes, que indicó que "Jarota de Carnes constituye un ejemplo práctico de cómo la sostenibilidad y la competitividad empresarial pueden avanzar de la mano en el sector agroalimentario, un hecho al que viene contribuyendo la Agencia Provincial de la Energía".

Salvador Fuentes e Isaac Reyes, en la visita a la comunidad de las Hermanas del Sagrado Corazón de Villanueva de Córdoba. / CÓRDOBA

En Villanueva de Córdoba, el presidente de la institución provincial también conoció el convento de las Hermanas Obreras del Sagrado Corazón y su escuela hogar, congregación que recientemente recibía un reconocimiento a su trayectoria de compromiso social, educativo y humano, en el marco de los premios Córdoba en Igualdad.

Fuentes ha recordado que "con este galardón quisimos poner en valor décadas de trabajo en favor de la igualdad de oportunidades en el mundo rural, y de manera muy especial con mujeres, niños y jóvenes que encontraron en estas hermanas apoyo, formación y acompañamiento en momentos decisivos de sus vidas".

Una máquina para el arreglo de caminos

Además, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, tuvo ocasión en Añora de conocer el rodillo compactador que servirá para el arreglo de caminos de la localidad noriega y también de Villanueva del Duque.

En compañía de los alcaldes de Añora, Bartolomé Madrid, y de Villanueva del Duque, Miguel Granados, Fuentes señaló que la maquinaria de rodillo compactador de entre 10.000 y 12.000 kilos cuenta con un presupuesto de 85.000 euros, en el que han colaborado los consistorios y la propia Diputación con 60.000 euros.

Salvador Fuentes, en la máquina, entre Miguel Granados y Bartolomé Madrid. / CÓRDOBA

Fuentes destaca la colaboración entre administraciones

En julio de 2025, el contrato se adjudicó a la empresa Guillermo García Muñoz SL, para la adquisición de un rodillo autopropulsado de la marca Ammann ARS 110, destinado al servicio de mantenimiento de infraestructuras municipales.

El presidente de la Diputación mostró su "orgullo" por la colaboración entre administraciones, que va a permitir que con esta nueva herramienta, "de forma permanente, se vayan reponiendo, arreglando y manteniendo esos caminos que son vitales para muchos ganaderos de la provincia de Córdoba y que de ello viven, y que generan mucho empleo".

Además, recalcó que desde la Diputación, en colaboración con el resto de administraciones, "seguiremos apoyando a los municipios y a nuestros ganaderos y agricultores con hechos, con recursos y con cercanía. Porque creemos firmemente que invertir en caminos es invertir en personas, en igualdad de oportunidades y en futuro".