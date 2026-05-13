Seprona
Operación contra el maltrato animal en Córdoba: hallan 57 gallos mutilados en una explotación avícola de La Carlota
Un informe veterinario sostiene que las prácticas observadas podrían constituir además un delito de intrusismo profesional
La Guardia Civil investiga al responsable de una explotación avícola de La Carlota por un presunto delito de maltrato animal y otro de intrusismo profesional tras localizar decenas de gallos de pelea con mutilaciones recientes.
La actuación, desarrollada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) dentro de la operación Reñidero alto, se centró en la inspección de un reñidero para gallos de raza combatiente español. En el operativo participaron también varias unidades de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Córdoba.
Mutilaciones e intrusismo laboral
Durante la inspección, los agentes hallaron 71 gallos, de los que 57 presentaban mutiladas las crestas y barbillas. Algunas de las heridas, según la investigación, eran recientes. Además, en el lugar se localizaron utensilios presuntamente utilizados para realizar estas prácticas, así como restos orgánicos.
Ante los indicios detectados, la Guardia Civil solicitó un informe al Colegio de Veterinarios de Córdoba. Los servicios jurídicos del organismo señalaron que el corte de crestas y barbillas constituye un acto clínico profesional que debe ser realizado por personal veterinario y con justificación sanitaria, por lo que las prácticas observadas podrían suponer también un delito de intrusismo profesional.
Por su parte, un informe elaborado por especialistas ambientales de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) concluye que las lesiones causaron un sufrimiento grave e innecesario a los animales y podrían derivar en otras patologías.
Además de la vía penal, los agentes detectaron varias irregularidades administrativas que ya han sido comunicadas a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.
Todas las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial.
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