Una filial de Naturgy solicita permiso para inyectar biometano en Puente Genil

La compañía Nedgia Andalucía, una filial del Grupo Naturgy, ha solicitado los permisos correspondientes para la instalación de una red de gas y su adaptación para la inyección de biometano en el término de municipal de Puente Genil, según ha publicado el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Según indica la documentación oficial, la solicitud incluye la autorización administrativa, la aprobación del proyecto de ejecución y declaración de utilidad pública de las instalaciones correspondientes. Esta última declaración conlleva la expropiación forzosa y urgente de los terrenos afectados, que abarcan una superficie de poco más de 80 metros cuadrados. Son fincas propiedad de un particular, una empresa y la Diputación de Córdoba.

A partir de ahora se abre un periodo de información pública que se llevará a cabo durante un plazo de 20 días hábiles a partir del día siguiente del de publicación del anuncio en el BOJA este mismo martes, plazo durante el cual los interesados podrán formular las alegaciones que estimen oportunas.

La planta de biometano proyectada en Puente Genil

Esta conexión a la red gasista es necesaria para dar salida a la producción de biometano de una planta proyectada en Puente Genil, en caso de que la inversión salga adelante. Se trata de una instalación diseñada por Naturmet, una filial del grupo Oleofat que no está relacionada con Naturgy, si bien esta última empresa es la encargada de gestionar el gasoducto.

El proyecto conlleva una inversión en la localidad de unos 15 millones de euros y fue anunciado en 2024 tanto por la propia Naturmet como por el equipo de gobierno del PP en Puente Genil. De hecho, la inciativa fue presentada en su día como fruto de la colaboración entre el Consistorio y la sociedad privada. El Ayuntamiento, según dijeron tanto los empresarios como el alcalde, Sergio Velasco, fue clave en el procedimiento al seleccionar la ubicación más adecuada. El regidor defendió la instalación de la planta de biometano, especialmente por su repercusión económica y la generación de empleo.

Un año y medio después de aquella presentación las tornas cambiaron, al calor del rechazo social a este tipo de instalaciones. En enero de este año, el Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil aprobó por unanimidad paralizar todos los proyectos en la localidad relacionados con las plantas de biometano.