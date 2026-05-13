El embalse de La Breña acoge este fin de semana el 18º Campeonato de Andalucía de Pesca Carpfishing

El embalse de La Breña de Almodóvar del Río acogerá este fin de semana del 15 al 17 de mayo el 18º Campeonato de Andalucía de Pesca en la modalidad de Carpfishing, una de las citas más importantes del calendario regional de pesca deportiva, que está organizada por la Federación Andaluza de Pesca Deportiva, con la colaboración del Ayuntamiento de Almodóvar del Río, la Junta de Andalucía y el Club Náutico de Córdoba, entre otras entidades.

La cita se desarrollará en un escenario privilegiado para la práctica de esta disciplina y contará con la participación de las 20 mejores parejas del territorio andaluz para competir durante tres jornadas marcadas por la convivencia, el respeto al medio natural y la pasión por la pesca deportiva.

La pareja campeona obtendrá la clasificación directa para el Campeonato de España de Carpfishing, mientras que los equipos clasificados en segunda, tercera y cuarta posición accederán a la Alta Competición de Andalucía de esta modalidad.

La modalidad de carpfishing, basada en la captura y suelta de las piezas, destaca por su fuerte compromiso con la conservación del ecosistema y el respeto por la fauna acuática, valores que estarán muy presentes durante toda la competición.

Desde la organización se espera una gran participación y un ambiente excepcional en un campeonato que promete reunir deporte, naturaleza y compañerismo en uno de los mejores escenarios de pesca de Andalucía.