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Economía

La Diputación de Córdoba pone en marcha una nueva convocatoria de ayudas para apoyar a las empresas agroalimentarias de la provincia

La nueva convocatoria Sabor a Córdoba 2026 busca potenciar la visibilidad y rentabilidad de los productos locales con subvenciones de hasta 4.000 euros para pymes de municipios demenos de 50.000 habitantes

Félix Romero informa de la nueva convocatoria de ayudas de la Diputación de Córdoba a empresas agroalimentarias.

Félix Romero informa de la nueva convocatoria de ayudas de la Diputación de Córdoba a empresas agroalimentarias. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), pone en marcha una nueva edición de la convocatoria de subvenciones Sabor a Córdoba 2026 para el apoyo a las empresas agroalimentarias de la provincia, con el objetivo de mejorar la comercialización y la distribución de los productos agroalimentarios, cuyo presupuesto ascenderá a 450.000 euros.

Así lo ha explicado el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, quien ha explicado que esta convocatoria "atenderá el coste de las acciones subvencionables presentadas -con hasta una cuantía máxima de 4.000 euros- y estará dirigida específicamente a pymes del sector agroalimentario-personas físicas o jurídicas, incluyendo este año a comunidades de bienes- que desarrollen su actividad o tengan su domicilio fiscal en municipios o ELA de la provincia con menos de 50.000 habitantes".

En concreto, Romero ha añadido que "con esta ayuda se pretende proteger, dar visibilidad, valor añadido y rentabilidad a los productos cordobeses con la intención de sensibilización a la ciudadanía tanto de Córdoba, como de fuera de la misma, para que se consuma producto cordobés".

Córdoba elabora productos de excelencia

"La provincia de Córdoba produce bien, y lo hace con muchísima calidad, ya que contamos con productos de excelencia como son los del norte, unos ibéricos espectaculares; del centro, como son los vinos y vinagres de Montilla-Moriles; y tenemos la parte del sur de la provincia, donde se ubican los reyes del aceite de oliva virgen extra, reconocidos a nivel mundial", ha relatado el responsable del área.

En este sentido, el delegado provincial se ha enorgullecido asegurando que "de norte a sur, la provincia cuenta productos de primera calidad y, en este punto, es donde tenemos que ser capaces de darle un valor añadido; y es aquí donde está trabajando la Diputación de Córdoba, a través de Iprodeco, para obtener una mayor rentabilidad y beneficio, y para que este se quede en el origen, en nuestra provincial".

Gastos subvencionables en la convocatoria de ayudas

Esta convocatoria atenderá los gastos relativos a los estudios, proyectos y actuaciones de comercialización a través de venta on line; diseño o mantenimiento de páginas web; acciones de investigación de mercados y de marketing; o implantación y nueva certificación de la huella de carbono.

Del mismo modo, serán subvencionables las acciones desarrolladas para la mejora de la presentación de los productos, las de creación o mejora de la imagen de la empresa o la implantación del etiquetado inteligente. Además, contempla como elegibles los gastos relativos a la asistencia y participación en ferias agroalimentarias y misiones comerciales; las acciones de publicidad, difusión y promoción de productos mediante campañas publicitarias en prensa, radio, televisión y redes, o los servicios de community manager, entre otros.

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También se atenderán los gastos relativos al posicionamiento de marca y uso de logotipos; grabaciones de vídeo y/o reportajes fotográficos promocionales de los productos y/o empresa, y las acciones de innovación en el proceso y en el producto final, propuestas o realizadas en algún centro de innovación.

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