La Diputación de Córdoba pone en marcha una nueva convocatoria de ayudas para apoyar a las empresas agroalimentarias de la provincia

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), pone en marcha una nueva edición de la convocatoria de subvenciones Sabor a Córdoba 2026 para el apoyo a las empresas agroalimentarias de la provincia, con el objetivo de mejorar la comercialización y la distribución de los productos agroalimentarios, cuyo presupuesto ascenderá a 450.000 euros.

Así lo ha explicado el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, quien ha explicado que esta convocatoria "atenderá el coste de las acciones subvencionables presentadas -con hasta una cuantía máxima de 4.000 euros- y estará dirigida específicamente a pymes del sector agroalimentario-personas físicas o jurídicas, incluyendo este año a comunidades de bienes- que desarrollen su actividad o tengan su domicilio fiscal en municipios o ELA de la provincia con menos de 50.000 habitantes".

En concreto, Romero ha añadido que "con esta ayuda se pretende proteger, dar visibilidad, valor añadido y rentabilidad a los productos cordobeses con la intención de sensibilización a la ciudadanía tanto de Córdoba, como de fuera de la misma, para que se consuma producto cordobés".

Córdoba elabora productos de excelencia

"La provincia de Córdoba produce bien, y lo hace con muchísima calidad, ya que contamos con productos de excelencia como son los del norte, unos ibéricos espectaculares; del centro, como son los vinos y vinagres de Montilla-Moriles; y tenemos la parte del sur de la provincia, donde se ubican los reyes del aceite de oliva virgen extra, reconocidos a nivel mundial", ha relatado el responsable del área.

En este sentido, el delegado provincial se ha enorgullecido asegurando que "de norte a sur, la provincia cuenta productos de primera calidad y, en este punto, es donde tenemos que ser capaces de darle un valor añadido; y es aquí donde está trabajando la Diputación de Córdoba, a través de Iprodeco, para obtener una mayor rentabilidad y beneficio, y para que este se quede en el origen, en nuestra provincial".

Gastos subvencionables en la convocatoria de ayudas

Esta convocatoria atenderá los gastos relativos a los estudios, proyectos y actuaciones de comercialización a través de venta on line; diseño o mantenimiento de páginas web; acciones de investigación de mercados y de marketing; o implantación y nueva certificación de la huella de carbono.

Del mismo modo, serán subvencionables las acciones desarrolladas para la mejora de la presentación de los productos, las de creación o mejora de la imagen de la empresa o la implantación del etiquetado inteligente. Además, contempla como elegibles los gastos relativos a la asistencia y participación en ferias agroalimentarias y misiones comerciales; las acciones de publicidad, difusión y promoción de productos mediante campañas publicitarias en prensa, radio, televisión y redes, o los servicios de community manager, entre otros.

También se atenderán los gastos relativos al posicionamiento de marca y uso de logotipos; grabaciones de vídeo y/o reportajes fotográficos promocionales de los productos y/o empresa, y las acciones de innovación en el proceso y en el producto final, propuestas o realizadas en algún centro de innovación.