El Ayuntamiento de Puente Genil dota de ordenadores el aula de exámenes de la DGT

Las aulas que acogen la realización de los exámenes de la DGT en Puente Genil cuentan desde hace unos días con un total de 32 nuevos equipos informáticos que vienen a modernizar el equipamiento tecnológico para la realización y desarrollo de las pruebas teóricas. Así lo ha puesto de manifiesto el concejal de Desarrollo Económico y presidente de Sodepo, Javier Villafranca, quien en una visita a estas dependencias realizada este miércoles ha indicado que recientemente la DGT "ha implementado un nuevo sistema de exámenes en el que se incorporan ordenadores y programas informáticos que permiten a los alumnos evaluar situaciones reales de riesgo y participar más activamente de lo que es un examen teórico con contenidos mucho más prácticos".

El concejal ha puesto de manifiesto que Puente Genil es el único centro examinador que tiene la DGT en el sur de la provincia de Córdoba, "de forma que, para que la ciudad no dejase de serlo, tuvimos rápidamente que hacer las modificaciones y el gasto necesario para adaptar el aula de exámenes a las nuevas exigencias técnicas y de mobiliario que exigía la DGT".

"Así, hemos llevado a cabo desde cambios en la red eléctrica, en la red informática, se ha adquirido mobiliario y 32 equipos informáticos que funcionan de manera táctil y que se han instalado hace muy pocos días, por lo que se está trabajando en la instalación de los programas de los que se van a servir", aseveró.

Adiós al papel y el bolígrafo

Villafranca matizó que "únicamente estamos a falta de que la DGT envíe a sus equipos técnicos para llevar a cabo la validación de los mismos con la programación adecuada, de forma que los exámenes que vayan a celebrarse en Puente Genil a partir de unas semanas van a ser adaptados a la nueva modalidad de la DGT, con lo cual los exámenes analógicos con papel y bolígrafo van a ser parte del pasado".

Al hilo de ello, el edil recalcó que la inversión realizada por el Ayuntamiento para adaptar estas aulas ha ascendido a unos 35.000 euros, "un 22% por debajo del valor estimado de licitación". "En estos días, y mientras la DGT viene a homologar los equipos, los alumnos tienen la posibilidad de examinarse con uno de los dos sistemas, bien el tradicional, o bien el digital y, en cualquier caso, en breve podrán disponer de estos 30 nuevos equipos informáticos, con uno más que quedará en reserva y otro que será para el profesorado o equipo técnico que se desplazará directamente desde Córdoba para la realización de los exámenes".