Más de 4.000 habitantes de Baena, el 23% de la población, viven en zonas con necesidades de transformación social

Baena ha acogido este miércoles la presentación del diagnóstico de las zonas con necesidades de transformación social (ZNTS) de la localidad, una iniciativa que ofrece una foto fija de la realidad de las zonas más vulnerables del municipio a partir de un enfoque multidimensional que permite conocer los procesos de exclusión y vulnerabilidad social de estas zonas entrelazando los datos científicos con los testimonios y experiencias de la ciudadanía para, a partir de ahí, poder implementar acciones destinadas a revertir esa situación.

El diagnóstico, elaborado por la socióloga Marina García Rivero para el Centro de Desarrollo de Innovación Social de la UCO en Baena y financiado por el Ayuntamiento, aborda temáticamente y desde una perspectiva antropológica las características sociodemográficas de Baena, el mapeo de zonas con necesidades de transformación social, la vivienda, el mercado de trabajo y actividades económicas, la integración social, educación, salud y participación ciudadana. Según el documento, un total de 4.283 personas, el 23,21% de la población baenense, viven en zonas con necesidades de transformación social. No obstante, presentan realidades internas claramente diferenciadas.

El diagnóstico delimita dos zonas que necesitan intervención: la zona 1, que se corresponde con los barrios más desfavorecidos, como la Ladera Sur, San Pedro, Tinte y Arrabalejo, y la zona 2, básicamente el barrio de La Almedina, el casco antiguo, donde la dificultad se centra en el envejecimiento de los vecinos y la lejanía del comercio y servicios, así como los problemas de accesibilidad derivados de la orografía del terreno.

Público asistente a la presentación del diagnóstico social de Baena. / Juan Carlos Roldán

La autora del estudio ha incidido en que uno de los principales objetivos del trabajo ha sido "escuchar las voces de los vecinos y vecinas, de las trabajadoras y trabajadores, de las asociaciones y de todas las instituciones que conforman el municipio".

Por su parte, la alcaldesa, María Jesús Serrano, ha insistido en que el Ayuntamiento de Baena "ha hecho una apuesta desde el punto de vista político y económico por la innovación vinculada a la necesidad de mejora de las problemáticas sociales detectadas en determinados barrios y que se pueden extrapolar a otras zonas de Baena". En esa apuesta se enmarca el Centro de Desarrollo de Innovación Social para "aplicar un tratamiento distinto a las problemáticas que venga de la mano de la transferencia de conocimiento de la Universidad de Córdoba, pero también de la mano de una entidad como la Fundación EMET", que tiene una experiencia más de 40 años en diferentes áreas relacionadas con lo social.

En la presentación del estudio también ha participado el rector de la UCO, Manuel Torralbo, quien ha indicado que "Baena debe beneficiarse de la experiencia y actividades que otros Centros Universitarios de Desarrollo de la Universidad de Córdoba ya han ido desarrollando a lo largo de los tres años de vida de esta estructura universitaria en otras localidades de la provincia, con excelentes resultados".

Baena no presenta niveles extremos de exclusión

El análisis ha puesto de manifiesto que, aunque Baena no presenta niveles extremos de exclusión, sí se observan dinámicas de desigualdad territorial y social persistentes que afectan de manera más intensa a determinados barrios y colectivos, y ante ello, la superación de estas dinámicas requiere estrategias integrales, sostenidas en el tiempo y ancladas en el territorio, que combinen la garantía de ingresos con políticas activas de empleo, educación inclusiva, salud comunitaria, fortalecimiento del tejido social y participación ciudadana efectiva.

Las condiciones de habitabilidad y el parque residencial constituyen otro de los elementos estructurales que contribuyen a la desigualdad urbana en Baena. En ambas ZNTS se identifican viviendas antiguas, insertas en tramas urbanas complejas, con calles estrechas, pendientes pronunciadas y dificultades de acceso para vehículos y servicios. La coexistencia de inmuebles en buen estado con otros en situación de deterioro avanzado genera un paisaje urbano fragmentado que incide directamente en la calidad de vida de la población residente.

Brechas educativas y de género

En relación con el mercado de trabajo y las actividades económicas, el diagnóstico confirma la existencia de un modelo productivo local altamente dependiente de sectores estacionales y de baja cualificación, especialmente el agrario y determinados servicios. La precariedad laboral, la temporalidad y el desempleo estructural configuran trayectorias laborales inestables, con una elevada dependencia de prestaciones sociales como principal fuente de ingresos en numerosos hogares de las ZNTS. Esta situación se ve agravada por un desajuste persistente entre la oferta formativa existente y las necesidades reales del mercado laboral, lo que limita las posibilidades de inserción laboral cualificada y obliga a las personas con mayores niveles de formación a abandonar el municipio.

Vista del barrio de San Pedro de Baena. / Juan Carlos Roldán

La brecha laboral de género es especialmente significativa, con una presencia femenina concentrada en empleos poco cualificados, mal remunerados y escasamente protegidos.

En términos de integración social, el diagnóstico evidencia una progresiva debilitación de los lazos comunitarios, especialmente en la zona 1, donde la concentración de problemáticas sociales complejas, como el tráfico y consumo de sustancias, ha erosionado las redes de apoyo vecinal y la convivencia comunitaria.

Dificultad para crear entornos educativos inclusivos

El ámbito educativo se revela como un eje clave en la reproducción de las desigualdades sociales. El sistema educativo local presenta una marcada segregación entre la red pública y la concertada-privada, con una fuerte concentración del alumnado en esta última, lo que dificulta la construcción de entornos educativos verdaderamente inclusivos.

En el ámbito sanitario, si bien no se observan grandes diferencias en los indicadores generales de salud entre las ZNTS y el resto del municipio, el análisis cualitativo pone de relieve desigualdades relevantes en los determinantes sociales de la salud.

La accesibilidad física a los recursos sanitarios, especialmente para la población mayor, las dificultades asociadas a los procesos de dependencia y la falta de hábitos de vida saludables configuran un escenario de vulnerabilidad acumulada. De manera transversal, el consumo de sustancias y las adicciones emergen como el principal problema de salud en el municipio, estrechamente vinculado a la salud mental, siendo preocupante la brecha entre la magnitud real del consumo y los pocos casos que acceden a tratamiento para superarlo.