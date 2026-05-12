Sodepo creará 35 plazas de empleo indefinido en ayuda a domicilio en Puente Genil

El concejal de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Puente Genil y presidente de Sodepo, Javier Villafranca, ha comparecido junto al gerente de la empresa, Juan José Guerrero, y la presidenta del comité de empresa, Dolores Pérez, para anunciar el inicio del proceso para la creación de 35 plazas indefinidas de auxiliares de ayuda a domicilio.

"A lo largo de los últimos meses hemos constatado una realidad incontestable, como es el incremento en el número de personas dependientes atendidas y el consiguiente aumento del número de horas que se atienden desde Sodepo", dijo Villafranca, señalando que "entre marzo de 2023 y de 2026 hemos pasado de 773 usuarios a 945, y las horas prestadas mensualmente desde esa fecha hasta la actualidad también ha pasado de 27.600 a 40.000, un incremento que exige una respuesta por parte de Sodepo”.

Atención continuada a los usuarios del sistema

"Adoptar esta medida es dar respuesta a un problema real y permanente, no se trata de un refuerzo temporal, sino de consolidar un servicio público esencial que requiere de recursos humanos estables para ser prestado de forma continuada en el tiempo", añadió el edil. Villafranca insistió en que es una necesidad "legal y estratégica" que tiene varios motivos, entre ellos "contar un personal estable, suficiente y que forme parte de la empresa", algo que permitirá a los propios auxiliares atender de forma continuada a los mismos usuarios, "lo que genera vínculos de confianza y hace posible una atención más profesional y humana".

El presidente de Sodepo recalcó que el proceso "va a reducir la tasa de temporalidad, de los costes derivados de alta rotación del personal, consolidando además derechos sociales de las trabajadoras y trabajadores de ayuda a domicilio de Sodepo, todo ello desde la garantía de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, por lo que vamos a actuar con otros dos pasos, primero, convirtiendo 35 contratos temporales que están hoy en vigor en indefinidos no fijos, dándoles estabilidad durante el proceso en el que se desarrolla el concurso, y, paralelamente, vamos a dar comienzo a los trámites para el proceso selectivo para cubrir definitivamente esas 35 plazas de forma reglamentada".

Una plaza para el cementerio municipal

De la misma forma, Javier Villafranca también informó que en relación con el servicio que se presta en el cementerio municipal "abrimos otro proceso selectivo para cubrir una plaza vacante de oficial 1ª albañil sepulturero/a". Para ambos procesos, se procederá a la publicación de la convocatoria durante el mes de mayo, con 20 días hábiles para la recepción de solicitudes. Después se abrirá un periodo para la subsanación de los listados provisionales, publicándose posteriormente el definitivo de admitidos.

"Prevemos que el proceso se desarrolle a comienzos de otoño, de esta manera, damos respuesta a una necesidad, algo que no tiene carácter político y que obedece a informes técnicos", finalizó.