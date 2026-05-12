Elecciones autonómicas 17M
Silvia Mellado (PSOE) apela a una "gran movilización progresista" para reforzar los servicios públicos con Montero de presidenta de la Junta
La cabeza de lista socialista por Córdoba participa en sendos encuentros públicos en Belalcázar e Hinojosa del Duque
La candidata número 1 del PSOE de Córdoba a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, Silvia Mellado, ha visitado este martes Belalcázar e Hinojosa del Duque, donde ha defendido la "necesidad de reforzar los servicios públicos y aumentar el apoyo de la Junta de Andalucía a los municipios rurales para combatir la despoblación". Para ello, ha pedido “una gran movilización progresista en las urnas el 17M para hacer posible que María Jesús Montero sea la próxima presidenta de la Junta: somos más los que queremos y necesitamos una sanidad, una educación y una Dependencia desde lo público, y podemos conseguirlo porque de aquí al domingo hay partido y podemos ganar”.
Durante su visita, Mellado ha subrayado que conoce “bien las dificultades que tienen los pueblos del norte de la provincia”, aunque ha lamentado haber comprobado estos días que “la falta de servicios públicos afecta también al resto de la provincia de Córdoba”.“Conozco muy bien las dificultades que estamos sufriendo en los pueblos por la falta de apoyo del Gobierno del PP en la Junta de Andalucía, sobre todo por su desinterés por el municipalismo, lo que ocasiona que los ayuntamientos soportemos con inversiones propias obras y actuaciones en sanidad, educación o dependencia que son competencia del Gobierno andaluz”, ha señalado.
Lamenta el "sobreesfuerzo económico" de los ayuntamientos
La candidata socialista ha advertido de que la pérdida de población en el medio rural solo podrá frenarse “si existe una apuesta decidida del Gobierno andaluz por los servicios públicos y por el municipalismo”. En este sentido, ha denunciado que "muchos ayuntamientos se ven obligados a asumir gastos que corresponden a la Junta de Andalucía", especialmente en materias como colegios o centros de salud.
“En los últimos años, hemos hecho un sobreesfuerzo económico para invertir en servicios públicos por la falta de apuesta del PP. Estamos hablando de la inversión municipal que nos trasvasa la Junta en la Patrica, que la ha mantenido congelada o con una subida ridícula del 1,8%, frente a la PIE, la inversión estatal para los ayuntamientos, que el Gobierno de España ha incrementado un 18%; esa es la diferencia”, ha afirmado.
Critica el "desmantelamiento de los servicios públicos" por el PP
Mellado ha criticado además el “desmantelamiento progresivo de los servicios públicos por parte del Partido Popular” y ha insistido en que las próximas elecciones andaluzas serán “decisivas” para el futuro de los pueblos andaluces y para garantizar oportunidades en el medio rural.
“El próximo domingo nos jugamos mucho, y le pido al porcentaje de indecisos que reflejan las encuestas, alrededor de un 15% que aún no tienen decidido su voto, que vayan a las urnas, que haya una gran movilización progresista para hacer posible que el PSOE conforme gobierno”, ha asegurado.
Pone el foco en la sanidad, la educación y la dependencia
La cabeza de lista socialista ha defendido que “somos más los que reclamamos una sanidad pública de calidad, una educación no privatizada y una dependencia a tiempo para nuestros mayores”, y ha recordado la movilización progresista de las elecciones generales del 23J: “Como ya ocurrió el 23 de julio, hay partido y podemos ganar si movilizamos ese gran porcentaje de ciudadanos y ciudadanas para hacer presidenta de la Junta a María Jesús Montero”, ha manifestado.
Finalmente, Silvia Mellado ha reivindicado el papel del municipalismo y de los pueblos como eje de cohesión territorial y de oportunidades para la juventud.
“Yo vengo aquí a ponerle voz a los pueblos y al municipalismo e intentar que en la provincia de Córdoba haya oportunidades para que nuestros jóvenes, si quieren, puedan quedarse en estos pueblos. Y para ello necesitamos servicios públicos fuertes y robustos, que son los que anclan a la clase media al territorio”, ha concluido.
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