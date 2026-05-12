El proyecto minero Águilas X para buscar cobre, plomo y zinc en Cardeña entra en periodo de alegaciones

La comarca cordobesa de Los Pedroches vuelve a situarse en el mapa minero con la tramitación de un permiso de investigación que podría abrir la puerta a nuevas oportunidades económicas si los estudios confirman el potencial del subsuelo. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este 12 de mayo el anuncio por el que se somete a información pública la solicitud presentada por Minera Águila S.L.U. para investigar posibles recursos de cobre, plomo y zinc en el término municipal de Cardeña.

Minera Águila es una empresa filial del grupo canadiense Pan Global Resources, una compañía de exploración minera con proyectos en Europa y en España. La filial logró los derechos mineros sobre los terrenos que ahora quiere examinar tras un proceso abierto en 2023 por la Junta, en el que se sacaron a concurso público nueve derechos mineros localizados en el norte de la provincia. El terreno que se pretende explorar en el término municipal de Cardeña afecta a una superficie de 8 cuadrículas mineras (unos 2.4 kilómetros cuadrados).

Con publicación en el BOJA de la solicitud de esta empresa minera para iniciar sus exploraciones en la zona, se abre un periodo de alegaciones para que la ciudadanía, entidades, asociaciones o personas interesadas puedan consultar la documentación y presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Qué plantea el proyecto minero en Cardeña

El proyecto Águilas X consiste en una campaña de investigación minera en el entorno geológico del batolito de Los Pedroches, con el objetivo de comprobar si existen mineralizaciones de cobre, plomo y zinc con continuidad, tamaño y calidad suficientes para justificar futuras explotaciones mineras.

Según la documentación del proyecto, que puede consultarse en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, los trabajos previstos incluirían recopilación de información minera antigua, cartografía geológica, estudios geofísicos, geoquímica de suelos y posibles sondeos para obtener muestras del subsuelo. La inversión prevista ronda los 552.000 euros y contempla también análisis de laboratorio, estudios metalúrgicos y ambientales.

En esta fase, el objetivo de la empresa es determinar si la zona presenta un recurso mineral de interés. Cualquier avance hacia una eventual explotación requeriría nuevos trámites administrativos, estudios técnicos, autorizaciones ambientales y permisos específicos.

Vehículos transportan material en una explotación minera. / EFE

Plazos para consultar el expediente y presentar alegaciones

El anuncio oficial establece dos plazos diferenciados. Para las alegaciones al permiso de investigación minera, el periodo será de 15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación en el BOJA.

Además, se abre a información pública el Plan de Restauración, documento en el que la empresa debe detallar las medidas previstas para proteger, corregir o restaurar los terrenos que pudieran verse afectados por los trabajos. En este caso, el plazo para presentar alegaciones será de 30 días desde el día siguiente a la publicación.

Además de en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, la documentación también puede consultarse en la Delegación Territorial en Córdoba, a través del Servicio de Industria y Minas. Igualmente, está prevista su exposición en los tablones de anuncios de los ayuntamientos afectados.

Una vez superado el periodo de alegaciones, el siguiente paso será la autorización formal los trabajos de investigación minera y el plan de restauración asociado, de forma que la empresa podría empezar las labores previstas, es decir, los estudios geológicos, análisis de suelos y sondeos en la zona de Cardeña.