El tiempo
¿Se librarán hoy martes los Patios de Córdoba de la lluvia? Esto es lo que dice la Aemet
Esta es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología en la capital y la provincia
Tras una jornada del lunes en la que había fuertes probabilidades de lluvia, pero en la que finalmente no cayó agua, hoy martes, 12 de mayo, avanzamos en la Fiesta de los Patios y lo hacemos bajo una pregunta relevante: ¿lloverá en las próximas horas o el tiempo respetará la festividad grande de la ciudad?
En primer lugar, cabe hacer un ejercicio de cautela: los pronósticos, como ocurrió ayer, son muy cambiantes en primavera, por lo que porcentajes elevados de posibilidad de lluvia no garantizan ni que esta efectivamente se produzca, ni que los litros que caigan sean importantes.
¿Cuándo y cuánto lloverá hoy en Córdoba?
En todo caso, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) da un 75% de opciones de que llueva hasta las 12.00 horas, y el porcentaje apenas cae hasta un 70% de 12.00 a 18.00 horas. Además, durante la próxima madrugada también está previsto que se sucedan nuevas precipitaciones. ¿Y cuánto lloverá? En realidad, el agua será algo casi testimonial, porque apenas caerán, según el pronóstico de la Aemet, 0,1 litros por hora.
En todo caso, centrándonos en el pronóstico que la Aemet tiene para Córdoba capital y provincia hoy martes, 12 de mayo, habrá cielos con intervalos nubosos, con precipitaciones débiles. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos a moderados de componente oeste.
Leve aumento de las temperaturas
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 23º, en Lucena entre 10º y 19º, en Pozoblanco entre 8º y 20º, y en Priego de Córdoba entre 9º y 18º.
El tiempo este miércoles
Mañana miércoles, 13 de mayo, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos con nubes bajas matinales y nubosidad de evolución por la tarde, sin descartar precipitaciones débiles. Temperaturas máximas en ascenso y mínimas con pocos cambios. Vientos de componente oeste flojos.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 24º, en Lucena entre 10º y 20º, en Pozoblanco entre 8º y 21º, y en Priego de Córdoba entre 7º y 20º.
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