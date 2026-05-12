El Infoca y el Ayuntamiento de Puente Genil acuerdan la realización de "quemas prescritas" en parcelas

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha informado este martes de que el Ayuntamiento y el Infoca han alcanzado un acuerdo para la realización de "quemas prescritas" en diferentes parcelas y localizaciones del entorno del casco urbano, una medida que persigue reducir el impacto de los numerosos incendios forestales que la localidad suele registrar cada año en época estival.

En este sentido, Velasco destacó que se trata de una medida novedosa y pionera que se pondrá en marcha en zonas del municipio tradicionalmente afectadas por los incendios, como son los casos de las laderas de La Pitilla, Río de Oro, la zona de Miralrío o la Piedra del Yeso, lugares donde, sin ir más lejos, el año pasado quedaron calcinadas numerosas hectáreas de terreno en fuegos la mayoría de ellos intencionados.

Diferentes a las "quemas controladas"

El alcalde explicó que esta técnica de "quema prescrita" consiste en el uso controlado del fuego para reducir la vegetación bajo unas condiciones específicas, que permiten fijar la intensidad de las llamas y la cantidad del combustible vegetal que hay que eliminar, según un objetivo propuesto. A diferencia de las "quemas controladas", la quema prescrita conlleva un rigor científico-técnico que permite una definición de objetivos, una planificación para cumplirlos, así como una evaluación y seguimiento adecuado que retroalimente futuros programas de quema.

Es por ello por lo que se deben realizar siempre que se den unas condiciones meteorológicas adecuadas, minimizando de esa forma el impacto para los vecinos de las viviendas cercanas a estas zonas, como son los casos de los barrios de La Pitilla, el Mirador del Genil o Buenos Aires, entre otros de la localidad.

El año pasado hubo varios incendios provocados en Puente Genil

Velasco también aprovechó la ocasión para recordar que Puente Genil sufrió el verano pasado una proliferación de incendios que afectó a muchos puntos sensibles cercanos a los barrios referidos con anterioridad, recalcando igualmente los registrados en las inmediaciones de la antigua fábrica de La Casualidad e incluso las cercanías del Parque del Garrotalillo, una situación muy preocupante puesto que algunos de estos incendios fueron provocados afectando a diferentes parajes en franjas horarias similares.

Al hilo de ello, insistió en la necesidad de que exista colaboración ciudadana para la identificación y localización de personas que pudieran tener algún tipo de relación con estos incendios, sobre todo al originarse en lugares y horas donde no suele haber demasiada presencia vecinal.

Por último, el concejal de Medio Ambiente, Rafael Morales, ha subrayado que el Ayuntamiento sigue trabajando de manera intensa en el desbroce de parcelas municipales repartidas por toda la localidad, precisando que se han enviado cartas a todos los propietarios de solares y parcelas instándoles a su desbroce y adecentamiento antes del inicio de la campaña estival.