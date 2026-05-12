La Diputación de Córdoba y la UCO firman un nuevo convenio para optimizar el suministro de agua a 370.000 cordobeses

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha participado en la festividad del patrón de la Escuela Politécnica de Belmez, Santo Domingo de la Calzada, donde ha explicado el nuevo convenio de investigación entre la Universidad de Córdoba y Emproacsa para la caracterización y modelización de las masas de agua embalsadas de cinco embalses.

"Este proyecto nos va a permitir usar el talento de esta casa para predecir la calidad y el comportamiento del agua en embalses como Iznájar, Puente Nuevo, Sierra Boyera y Martín Gonzalo. Gracias a este trabajo, optimizaremos nuestras estaciones de tratamiento (ETAP) y aseguraremos el suministro para 370.000 cordobeses", ha señalado Fuentes. Además, ha insistido el presidente de la institución provincial en que este acuerdo "servirá para que vuestros graduados se incorporen al mundo laboral mediante contratos de investigación y prácticas".

Avances en logística y minería

"Queremos avanzar en logística, en el tema de los minerales y queremos intentar introducir con esa conectividad ese Plan Director de Innovación y Desarrollo que hemos elaborado con gente muy cualificada del mundo de la Defensa para intentar conectar esta escuela con empresas muy grandes y menos grandes, y con todas las posibilidades que pueda tener la FP", ha recalcado el presidente de la Diputación.

En su intervención, Salvador Fuentes ha comentado la percepción común entre la Diputación, la Junta de Andalucía y la Universidad de Córdoba del talento de los jóvenes y de la necesidad de que vean en la gestión del agua y la geología su futuro profesional.

Acto académico con motivo del día de Santo Domingo de la Calzada en la Escuela de Belmez. / CÓRDOBA

El presidente de la institución provincial ha recordado las acciones en infraestructuras hídricas tanto en el Norte como en el Sur de la provincia y la necesidad de "nuevos sistemas de control digital y, sobre todo, de conciencia ciudadana. El objetivo es rotundo: no desperdiciar ni una sola gota de agua".

Por último, Fuentes ha ensalzado el papel de la minería: "No es el pasado. Es el futuro verde de Andalucía y nuestra tierra lidera el sector nacional con el 34% del valor total de la producción". Asimismo, ha alabado la transformación de la Escuela que, lejos de estancarse, lidera el futuro con nuevos grados en Logística, Transporte y Ciencia de Datos, sois un motor intelectual de nuestra provincia".