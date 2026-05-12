La Diputación de Córdoba renovará más de 2,5 kilómetros de tuberías para acabar con las averías y cortes de agua en Peñarroya-Pueblonuevo

El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo y la Diputación de Córdoba, a través de Emproacsa, han presentado un proyecto de renovación de infraestructuras hidráulicas que permitirá sustituir más de 2,5 kilómetros de tuberías antiguas en nueve calles del municipio. La actuación, cuyo plazo de licitación se encuentra abierto hasta el 1 de junio, contará con una inversión de 418.415,24 euros y tendrá un plazo aproximado de realización de ocho meses. En la presentación del proyecto han estado la alcaldesa del municipio, María Victoria Paterna; el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes; el gerente de Emproacsa, Manuel Martín, así como el ingeniero del proyecto, José Luis Ruiz.

Durante la presentación, la alcaldesa destacó que esta iniciativa representa "el compromiso de la Administración por la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos" y subrayó que invertir en agua e infraestructuras hidráulicas "es modernizar el municipio y prepararlo para el futuro". Insistió en que las obras permitirán solucionar problemas históricos relacionados con averías y cortes frecuentes de suministro que arrastra la localidad desde hace años. "Son actuaciones muy necesarias que van a garantizar una mejor calidad de vida para todos los vecinos".

El ingeniero de proyectos de Emproacsa, José Luis Ruiz, explicó que la intervención contempla la sustitución de la antigua red de fibrocemento por nuevas tuberías de polietileno de alta densidad, un material más resistente y preparado para soportar mayores presiones. En total, se renovarán 2.532 metros de conducciones de distintos diámetros, además de cambiar válvulas de corte y mejorar la sectorización del suministro para minimizar el impacto de futuras averías. Según detalló Ruiz, el nuevo sistema permitirá que, en caso de incidencia, el corte de agua afecte únicamente a zonas concretas y no a barrios completos, mejorando así la continuidad del servicio para los vecinos.

Más de 250 viviendas y 16 negocios

Las obras afectarán a calles como Hidalgo, Ladera, Huerta, Jesús Obrero, Garibaldi, Antolín, Fuente, y Travesía España y Peñarrojas, consideradas por los técnicos como corredores hidráulicos estratégicos para el municipio. El proyecto beneficiará directamente a 251 acometidas y a 16 negocios locales, además de instalaciones como residencias de mayores.

Salvador Fuentes atiende a la prensa junto a Mariví Paterna. / María Jesús Gómez

Por su parte, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, insistió en la necesidad de adaptar las infraestructuras a los efectos del cambio climático. Los responsables provinciales alertaron de que las sequías serán cada vez "más frecuentes e intensas" y defendieron que las administraciones deben priorizar las inversiones relacionadas con el ciclo integral del agua.

El agua, "prioridad absoluta" para las administraciones

Al mismo tiempo, destacó la importancia de realizar obras "poco visibles, pero muy eficaces", centradas en la renovación de redes antiguas que en muchos casos superan el siglo de antigüedad, previstas para 50.000 habitantes que alcanzó a tener la localidad, a unos 10.000 en la actualidad.

Fuentes insistió en que el agua debe convertirse en "una prioridad absoluta" para todas las administraciones, desde los ayuntamientos hasta la Unión Europea, especialmente en territorios del sur de España especialmente afectados por la insuficiencia hídrica.

Drones autónomos para inspeccionar colectores

El gerente de Emproacsa, Manuel Martín, explicó que uno de los aspectos más novedosos del proyecto será el uso de tecnología avanzada para diagnosticar el estado de las infraestructuras subterráneas. Técnicos de Emproacsa ya han realizado inspecciones mediante drones autónomos en colectores centenarios situados bajo varias calles del municipio, especialmente en la confluencia de Garibaldi con Joaquín Costa, una zona con problemas recurrentes durante sucesos de lluvias. Estos dispositivos permiten obtener imágenes internas de conducciones de difícil acceso y facilitarán la elaboración de futuras actuaciones de saneamiento.

El proyecto forma parte de la modernización de infraestructuras en la comarca del Guadiato, donde también se están impulsando iniciativas relacionadas con energías renovables, logística e innovación industrial.