Comienzan las obras de la nueva edición del PFEA en Lucena, que afectan a varios barrios

Las obras de la nueva edición del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) de Lucena se han iniciado en diversos sectores de la ciudad, con un plazo máximo de nueve meses, mientras concluyen remodelaciones ejecutadas por fases en varias calles. La inversión alcanza un montante de 2,4 millones de euros, propiciando en total hasta 10.805 jornales otorgados a trabajadores del régimen agrario. El catálogo de actuaciones enumera nueve obras, dos de ellas en las aldeas de Jauja y Las Navas del Selpillar.

En la zona situada entre Los Poleares y el barrio de Santa Lucía, el Consistorio ha iniciado la segunda fase de la reforma de la calle Era Alta, entre Las Mieses y Montoro. La tercera y última fase se ejecutará en 2026. En este mismo entorno, después de una primera actuación el pasado año, finaliza la rehabilitación de la calle Encinas Reales, entre las calles Rute y Palenciana.

Los proyectos combinan aspectos estéticos y de accesibilidad con la modernización de las infraestructuras básicas. Dentro del perímetro suroeste, una intervención beneficia a la calle Los Naranjos, en el barrio de Los Olivares.

Las obras de mayor envergadura

Las dos obras de mayor envergadura conciernen a la calle La Estrella, junto a la entrada principal del colegio homónimo, después de los trabajos en 2025 focalizados en la calle Manuel Machado y la plaza Juan Ruiz de Castroviejo. Y en el contorno este del casco urbano, este PFEA remodela la calle Priego, finalizando las actuaciones tras acometer tareas análogas en las calles Montilla, Fernán Núñez y Zagrilla.

Aurelio Fernández y Javier Pineda informan sobre las obras del PFEA en Lucena. / M. González

Por lo demás, en otros puntos del casco urbano siguen las actuaciones en la calle Juan Rico, desde Flores a Veracruz; y en la calle José de Mora, donde conectan El Peso y San Pedro.

Trabajos del PFEA en las aldeas

En las aldeas, las obras se centran en el acceso al cementerio municipal de Jauja y en la calle Escuelas Viejas, dentro de Las Navas del Selpillar.

El concejal de Obras, Javier Pineda, indicaba que estas obras, "una vez terminadas", comportan "una gran alegría para los barrios". Actualmente, el Consistorio redacta los proyectos técnicos del PFEA 2026, anteponiéndose nuevamente criterios de detección de un mayor número de fugas hídricas. Los expedientes han de remitirse antes de la finalización de junio.

Por su parte, el alcalde, Aurelio Fernández, admitió que "sin este tipo de planes no sería posible" actuar en multitud de barrios y, asimismo, se congratuló por la colaboración multilateral entre el Gobierno de España, Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Lucena.