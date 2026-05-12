'Clandestinas en el muro' lleva a Belalcázar un homenaje a Margaret Mead, la antropóloga que desafió los roles de género

A mediados del siglo XX, defender que las diferencias entre hombres y mujeres no vienen determinadas por la naturaleza de su sexo era una postura revolucionaria que desafiaba los cánones que prevalecían en las ciencias sociales. A través de sus trabajos de campo, Margaret Mead (1901-1978) probó que "existían civilizaciones donde los roles de género se diferenciaban de la costumbre occidental e incluso se invertían: ni la agresividad es eminentemente masculina, ni los cuidados son inherentes a las mujeres". La antropóloga estadounidense fue "una de las primeras voces en cuestionar el determinismo biologicista de lo que hoy llamamos género, sentando las bases de teorías críticas que lo entienden como un constructo social", explica la Universidad de Córdoba en una nota de prensa.

Desde este mes de mayo, Margaret Mead cuenta con un homenaje a su figura y a sus aportaciones a las ciencias sociales en el municipio cordobés de Belalcázar. Se trata de un mural realizado por la artista Marta Araujo en el marco del programa Clandestinas en el muro, una acción de popularización de la ciencia con la que la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba trata de visibilizar, a través de pinturas murales, a personalidades cuyas aportaciones a la ciencia han sido invisibilizadas o poco reconocidas a lo largo de la historia. Desde hace dos ediciones, Clandestinas en el muro incorpora una consulta pública para elegir a las científicas que serán retratadas.

Activismo divulgativo frente a la "incomprensión y el rechazo"

El mural se ha realizado en colaboración con el Ayuntamiento de Belalcázar, que ha cedido el espacio para la realización de la obra, ubicado en la plaza del Mercado. En este sentido, el director general de Proyectos Internacionales de la UCO, José Luis Quero, señaló la importancia de la colaboración institucional para llevar el "activismo divulgativo" a los espacios que habita la ciudadanía en toda la provincia. Desde 2015, cuando comenzó su andadura esta acción, se han realizado murales en una decena de municipios. La alcaldesa de Belalcázar, Jessica Jiménez, y la concejala de Cultura, Pilar Triviño, señalaron durante la inauguración la satisfacción de poder participar en una actividad que reivindica a quienes "a pesar de estar rodeadas de incomprensión y rechazo supieron hacerse un hueco en la historia".

Inauguración del mural en Belalcázar. / CÓRDOBA

En la presentación del mural también estuvieron presentes la autora de la obra, Marta Araujo, y la investigadora del área de Antropología de la UCO Begoña Escribano. La artista narró el proceso de documentación que realizó para preparar el diseño, en el que están muy presentes las formas y códigos del arte del tatuaje tradicional. En su obra, además del retrato de Margaret Mead, aparecen referencias a su visión del género como constructo social, "una de sus principales aportaciones en el campo de la antropología, pero no la única", tal y como afirmó Begoña Escribano, que habló en el acto sobre la relevancia de su figura para este campo de estudio. A Mead se la considera pionera en la realización de trabajos de campo de larga duración en contextos no occidentales, así como en la incorporación sistemática de la fotografía y de diversos medios de registro visual y sonoro en la recopilación de datos etnográficos.

Acción emprendida dentro del 12º Plan Anual de Divulgación Científica

Clandestinas en el muro es una acción contemplada dentro del 12º Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba, diseñado por su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, aprobado por Consejo de Gobierno y cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.