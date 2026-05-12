Medio ambiente
El Ayuntamiento de Montilla pide colaboración vecinal para evitar la proliferación del virus del Nilo
El plan de control municipal ha localizado 40 focos potenciales de cría de mosquitos, el 80% en espacios privados
El Ayuntamiento de Montilla ha hecho pública una serie de recomendaciones para prevenir las picaduras de mosquito en el ámbito doméstico, con el objetivo de minimizar los riesgos asociados a su proliferación —en especial, el virus del Nilo—. La institución municipal ha difundido consejos centrados en la necesidad de eliminar cualquier acumulación de agua estancada, recomendando vaciar recipientes como macetas, cubos o juguetes.
Además, el Ayuntamiento subraya la importancia de instalar mosquiteras y utilizar insecticidas domésticos. De igual modo, se aconseja apagar las luces que no resulten necesarias. El uso de repelentes registrados también forma parte de las recomendaciones para limitar la aparición de mosquitos en el entorno cotidiano.
El plan de control detecto 40 focos potenciales
Desde el Consistorio se insiste en la implicación de la ciudadanía, recordando que "la prevención empieza en casa" y que la colaboración vecinal "es fundamental". Estas medidas se enmarcan en el Plan de Control de la Transmisión del Virus del Nilo Occidental. Este plan permitió identificar 40 focos potenciales de cría de mosquitos, localizados en un 80 por ciento en espacios privados, lo que refuerza la importancia de las medidas en el ámbito doméstico.
"Con este plan pretendemos controlar y evitar la propagación de los mosquitos, que son los transmisores del virus del Nilo", explicó la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, quien aclaró que "el transmisor es el mosquito común".
Por su parte, el alcalde de la localidad, Rafael Llamas, subrayó que "Montilla ha sido uno de los municipios pioneros en activar este plan en la provincia de Córdoba", al tiempo que defendió la necesidad de reforzar la colaboración institucional.
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