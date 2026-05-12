El Ayuntamiento de Montilla adjudica por más de 830.000 euros una nueva intervención arqueológica en el castillo de El Gran Capitán

El Ayuntamiento de Montilla ha adjudicado por algo más de 830.000 euros, procedentes del programa estatal del 2% Cultural, una nueva intervención arqueológica en el castillo de El Gran Capitán que permitirá actuar sobre la muralla noroeste y el baluarte de entrada de la fortaleza situada en la elevación histórica que domina el casco antiguo de la ciudad, en un nuevo paso para avanzar en la recuperación integral de uno de los principales enclaves patrimoniales de la provincia de Córdoba.

La actuación será ejecutada por la empresa malagueña Hermanos Campano, especializada en construcción y restauración de patrimonio histórico y con dos décadas de experiencia en el sector. La firma cuenta con clasificación en rehabilitación K7, una certificación específica que la autoriza para la rehabilitación y restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos.

Así será la intervención en el castillo de El Gran Capitán

El contrato, que salió a licitación por un importe de 851.788,20 euros, contempla la restauración, conservación y consolidación de materiales degradados de parte de la muralla, así como la puesta en valor de dos espacios considerados claves dentro del conjunto defensivo: la torre sur, identificada como posible baluarte de entrada, y el lienzo exterior noreste de la muralla de tapial del alcázar.

El objetivo final del proyecto es ofrecer una imagen más clara e interpretable del conjunto monumental para los visitantes, permitiendo comprender la evolución histórica de la fortaleza y los diferentes espacios que la conformaron a lo largo de los siglos. Y es que las campañas arqueológicas desarrolladas hasta ahora han documentado una ocupación intensa y continuada del cerro desde los siglos X y IX antes de Cristo hasta la actualidad.

Trabajadores durante unas obras en el Castillo de Montilla ejecutadas en 2023. / José Antonio Aguilar

En enero del pasado año, el Gobierno de España concedió al Ayuntamiento de Montilla más de 640.000 euros para impulsar una nueva fase de excavaciones arqueológicas en el castillo de El Gran Capitán, construido entre 1274 y 1333. Aquella partida también se enmarcaba en los fondos del 2% Cultural, instrumento contemplado en la Ley de Patrimonio Histórico que obliga al Ejecutivo central a destinar parte de los contratos de obras públicas a la conservación y enriquecimiento de bienes de interés cultural y monumentos históricos.

Una fortaleza en estudio desde el año 2000

El castillo de Montilla ocupa una superficie de 10.881 metros cuadrados y cuenta con unas murallas exteriores que alcanzan un perímetro de 434 metros. El recinto viene siendo objeto de campañas arqueológicas desde el año 2000, después de que el Ayuntamiento adquiriera el enclave en 1998.

Panorámica del Castillo de Montilla desde un mirador. / Juan Pablo Bellido / Juan Pablo Bellido

Desde entonces, las investigaciones realizadas han permitido confirmar la existencia de un castillo cuyos muros protegían un alcázar, una casa-palacio y diversas edificaciones de servicio distribuidas entre la muralla exterior y los espacios interiores de la fortaleza.

De igual modo, la campaña arqueológica concluida en marzo de 2024, desarrollada en las zonas de intervención 1 y 2 gracias a los fondos estatales, permitió sacar a la luz las primeras construcciones vinculadas a la fortaleza medieval del siglo XIII, momento en el que se levantó parte de la muralla exterior del castillo.

El vino de los Fernández de Córdoba

Los trabajos también revelaron la existencia de un complejo industrial destinado a la elaboración del vino y perteneciente a los Fernández de Córdoba, señores del castillo, fruto de las reformas acometidas entre los siglos XIV y XV en antiguos espacios militares y defensivos situados entre el alcázar y la muralla exterior.

Con esta nueva inversión financiada a través del 2 por ciento Cultural, el Ayuntamiento de Montilla avanza en la consolidación y recuperación integral de uno de los principales referentes patrimoniales de la provincia de Córdoba, con la intención de integrar el castillo como un espacio cultural, histórico y turístico de referencia para la ciudad y su entorno.