El Ayuntamiento convoca dos plazas de arquitecto para ejecutar el Plan de Actuación Integrado Cabra Crece Contigo

El Ayuntamiento de Cabra ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) dos plazas de funcionario interino, una de arquitecto y otra de arquitecto técnico, destinadas al desarrollo del Plan de Actuación Integrado (PAI) Cabra Crece Contigo, financiado con fondos europeos Feder.

El alcalde, Fernando Priego, acompañado por el delegado municipal de Fondos Europeos, Javier Fernández, informó este jueves de que ambas contrataciones tendrán una duración de tres años y estarán vinculadas a la ejecución de los proyectos incluidos en este programa europeo.

Priego explicó que el Ayuntamiento incorporará durante ese periodo a un arquitecto y a un arquitecto técnico "para desarrollar los trabajos necesarios para ejecutar las obras de los fondos europeos que hemos conseguido". El programa cuenta con una inversión global superior a los 10,5 millones de euros, financiados en un 85% por fondos europeos y en un 15% con aportación municipal.

Entre las primeras actuaciones previstas se encuentran la remodelación del entorno de entrada a la ciudad por el puente del Junquillo, la construcción de un nuevo depósito de agua en la zona de la Atalaya y la creación de un nuevo campo de fútbol 7 y un circuito de trialsin junto a la Vía Verde.

Las actuaciones se iniciarán este mismo año

El regidor señaló que estas actuaciones comenzarán a ejecutarse este mismo año, por lo que considera necesario reforzar el equipo técnico municipal para desarrollar los proyectos previstos.

Asimismo, indicó que toda la información relativa al proceso selectivo está disponible tanto en el BOP como en la página web municipal, en el apartado de Fondos Europeos, donde también se han publicado los temarios correspondientes a la fase de oposición.

Uno de los proyectos mejor valorados de Andalucía

Priego destacó además que el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Cabra "ha sido uno de los mejores valorados de toda Andalucía y el mejor valorado de la provincia de Córdoba", al tiempo que animó a arquitectos y arquitectos técnicos a participar en el proceso selectivo.

Las primeras actuaciones incluidas en el PAI Cabra Crece Contigo supondrán una inversión cercana a los tres millones de euros, mientras que posteriormente se desarrollarán nuevas intervenciones contempladas en el programa.

Por último, el alcalde recordó que la delegación municipal de Fondos Europeos permanece a disposición de las personas interesadas para resolver cualquier duda relacionada con este concurso-oposición.