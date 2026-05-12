El alcalde de Lucena pide prioridad para la construcción del tramo de la Autovía del Olivar entre Lucena y Puente Genil

Dos nuevos accidentes mortales en la fatídica carretera A-318, en el tramo entre Puente Genil y Lucena, han reactivado el malestar social por la disparada siniestralidad en este trazado. La última víctima mortal ha sido un vecino de Las Navas del Selpillar, de unos 40 años de edad, que fallecía este lunes tras impactar el vehículo que conducía con un camión en el kilómetro 36, dentro del término municipal de Lucena. Cuestionado por soluciones urgentes y estructurales, el alcalde lucentino, Aurelio Fernández, sobre cualquier otro argumento, considera "prioritario" acometer la construcción del tramo entre Lucena y Puente Genil perteneciente a la Autovía del Olivar.

Sin incurrir en cuestiones partidistas, el primer edil ha sostenido que desde Lucena se ejerce "presión" hacia la Delegación y la Consejería de Fomento, con el objetivo de que "este tramo no se demore más". Desde su posición, ha evitado pronunciarse sobre la decisión de la Junta de continuar la ejecución de la infraestructura viaria hacia la variante de Cabra, apostillando que a Lucena "le afecta toda la Autovía del Olivar" porque propiciará su conexión con la zona central de la comunidad autónoma. Con todo ello, una vez se conforme el nuevo Gobierno autonómico, "seguiremos insistiendo" con la finalidad de lograr "lo antes posible" disponer de un itinerario mediante autovía entre ambos municipios.

La Junta ha intervenido en los tramos con mayor siniestralidad

El siniestro registrado en la tarde de ayer lunes ocurría en las inmediaciones del doble enlace con la autovía A-45, por tanto, apartado de los sectores con mayor siniestralidad. Fernández recordaba que, recientemente, la Junta ha actuado en aquellos tramos "señalados como más peligrosos" de una carretera que acumula, de forma incesante, accidentes de tráfico y consecuencias irreversibles.

A corto plazo, desde el Ayuntamiento de Lucena demandarán "tener la mayor seguridad posible" hasta la construcción de una Autovía del Olivar que, irremisiblemente, por las premisas de los plazos administrativos y técnicos, seguirá dilatándose.

En términos generales, Aurelio Fernández ha apuntado que, "independientemente de lo que ocurra en las elecciones" de este domingo 17 de mayo, el Consistorio proseguirá demandando esta Autovía del Olivar, que por su "importancia" constituye "una intervención prioritaria" entre los distintos proyectos contemplados por la Junta de Andalucía.