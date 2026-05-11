Último aviso para más de 200 familias cordobesas: falta el padrón o la cuenta bancaria para cobrar el cheque-bebé de la Diputación de Córdoba

Más de 200 familias de la provincia de Córdoba están pendientes de subsanar pequeñas deficiencias en la documentación presentada para poder cobrar las ayudas de la Diputación a la natalidad. Son 600 euros por cada bebé nacido desde el 1 de noviembre del año pasado hasta el 30 de abril pasado, tal como ha informado este lunes Marta Siles, delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda.

Los errores en la tramitación son relativamente fáciles de subsanar. O bien falta un certificado municipal de empadronamiento que pueden realizar los ayuntamientos, o bien la cuenta bancaria no está actualizada, ya que se necesita que la certificación tenga un máximo de seis meses de antigüedad. También es un trámite muy sencillo de realizar a través del propio banco.

Marta Siles informa sobre la convocatoria de ayudas a la natalidad. / CÓRDOBA

Las familias afectadas (212 están en esta situación) tienen 10 días para presentar la documentación correcta, que debe presentarse de manera telemática. Todas ellas recibirán un correo electrónico advirtiendo del problema. Por otro lado, otras 22 solicitudes han sido rechazadas ya, dado que las familias que pidieron la ayuda no estaban correctamente empadronadas en algún municipio cordobés, con al menos un año de antigüedad.

El resto son 330 peticiones del cheque-bebé que ya están aprobadas y que recibirán el dinero en las cuentas familiares conforme la Diputación lo vaya liberando. Esta primera resolución es la más amplia de todas, ya que abarca seis meses; las demás se harán cada dos meses hasta agotar los fondos previstos, que inicialmente suponen un millón de euros; darían para 1.600 ayudas. El año pasado, como ha recordado Siles, la Diputación amplió la partida para dar cabida a todas las peticiones.

Así es el cheque-bebé de la Diputación

Las solicitudes para optar a estas ayudas a la natalidad y/o adopción se pueden presentar hasta el 10 de noviembre de 2026 y el importe de la asignación para cada beneficiario es de 600 euros (en caso de parto o adopción múltiple se multiplica por el número de hijos). Estas ayudas económicas van dirigidas a personas físicas residentes en todos los municipios de la provincia, excepto la capital, con una antigüedad de al menos un año y siempre que el nacimiento del hijo/a se haya producido entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026 (ambos inclusive).

Hasta el fin del plazo de la convocatoria se irán dando a conocer resoluciones parciales con objeto de no demorar el pago de las ayudas. Así, las ayudas correspondientes a esta primera resolución parcial se pagarán a las familias en el mes de junio.