La planta de biomasa en la antigua central térmica de Puente Nuevo obtiene la autorización previa

La nueva planta de biomasa que se localizará sobre los terrenos de la antigua central térmica de Puente Nuevo, parada y en desmantelamiento desde 2020, ha obtenido ya la autorización administrativa previa, según ha publicado el Boletín Oficial de la Provincia el pasado día 5 de mayo. La resolución corresponde a la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Córdoba.

La factoría energética tendrá una capacidad de 50 megavatios, una potencia habitual en este tipo de instalaciones. A partir de esa cifra, las autorizaciones ambientales son más complejas y requieren permisos del Gobierno central, por lo que los operadores suelen construir reactores de un máximo de 50 Mw, de forma similar a lo que ocurre con las granjas solares.

La planta se abastecerá de biomasa agrícola, forestal y orujillo como combustibles, aunque podrá usar gasoil como elemento secundario. Estará conectada a la subestación eléctrica que ya existe en Puente Nuevo.

Una tramitación larga y compleja

Los procesos administrativos para estas centrales renovables son largos y complicados, y la planta de Puente Nuevo es un buen ejemplo de ello. Lleva un lustro en los despachos y el proyecto ha cambiado de manos en varias ocasiones: la solicitud inicial fue presentada el 26 de noviembre de 2021 por Viesgo Producción SL para la implantación de la planta de biomasa; posteriormente el expediente pasó a Generaciones Eléctricas Andalucía SL y, finalmente, a Biomasa Puente Nuevo SL.

Imagen de archivo de una planta de biomasa en construcción. / CÓRDOBA

La autorización administrativa previa que se acaba de conceder no supone ni mucho menos el inicio de las obras. Aunque la iniciativa ya tiene la autorización ambiental integrada, concedida en diciembre del año pasado, todavía es necesario obtener la autorización de construcción y la autorización de puesta en marcha o explotación