Nuevo accidente mortal en la carretera A-318 en Lucena: una persona fallece en el choque frontal entre un camión y un turismo

La carretera A-318 ha vuelto a cobrarse otra vida, solo tres días después del último accidente mortal. Una persona ha fallecido este lunes, en torno a las 19.00 horas, dentro del término municipal de Lucena, al colisionar un camión y un turismo.

El impacto entre los vehículos, según fuentes oficiales, ha ocurrido en las inmediaciones de la rotonda de salida hacia las conexiones con la A-45, dirección Córdoba y Málaga, en sentido Puente Genil, unos 800 metros más adelante del puente, en el kilómetro 36 de esta vía, nuevamente convertida en un trazado fatal mientras continúa aumentando una inasumible siniestralidad. La persona fallecida viajaba en el turismo y los bomberos han debido actuar para excarcelarla.

El fallecido es un hombre de unos 40 años de edad, vecino de la pedanía lucentina de Las Navas del Selpillar, según ha podido saber Diario CÓRDOBA de fuentes municipales.

La Guardia Civil investiga el accidente

La Guardia Civil ha asumido la investigación para asumir las causas de la colisión frontal. El operativo de emergencias, activado desde el Servicio de Emergencias 112, ha movilizado a bomberos del Parque Comarcal de Lucena, efectivos de la Guardia Civil y un helicóptero del 061.

En el lugar de los hechos también han intervenido operarios del servicio de conservación de Carreteras.

A la izquierda, un triángulo con la señal de peligro indica el lugar donde se ha registrado el accidente, en el mapa de incidencias de la DGT en internet. / CÓRDOBA

Otro accidente mortal tres días después del último

El accidente mortal de este lunes se registra después de que, el pasado viernes, otro accidente en la A-318, en este caso en Puente Genil, se saldase con una mujer fallecida y otras ocho personas heridas de diversa consideración -cuatro de ellas de gravedad. En el siniestro del viernes, registrado a primera hora de la mañana, se vieron implicados cuatro vehículos.