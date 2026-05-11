La inestabilidad sigue marcando el tono en los Patios de Córdoba: estas son las lluvias que prevé hoy la Aemet

Tras los nueve litros de agua recogidos el pasado fin de semana, Córdoba afronta la segunda mitad de su Fiesta de los Patios, y lo hace con la inestabilidad atmosférica por bandera. Así, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé más lluvias hoy lunes, 11 de mayo, dentro de una dinámica de tiempo típicamente primaveral.

Eso sí, las temperaturas continúan siendo mucho más agradables de lo habitual en esta época del año. A nadie se le escapa que mínimas por debajo de los 10 grados o apenas superándolos, y máximas que apenas llegan a los 25º son registros más que interesantes. Muchos cordobeses aguardan a que llegue la primera gran ola de calor, pero, mientras tanto, disfrutan de este clima, que permite, siempre con el paraguas en la mano, salir la calle en cualquier momento de la jornada.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Un frío inusual en este momento del año

Este fenómeno está siendo analizado por la Aemet: el instituto oficial, en un hilo en la red social X (antes Twitter), cargado de gráficos, explica que "mayo ha comenzado con temperaturas más bajas" y que el ambiente frío "va a continuar durante los próximos días".

Incluso, advierte la Aemet, "podría refrescar más en el tramo final" de esta semana en la que acabamos de entrar. El termómetro se moverá entre marcas relativamente frías y "masas de aire con temperaturas entre el 5% de las más frías registradas entre 1991 y 2020".

Anomalía de temperaturas en la semana que inauguramos hoy, según mapa difundido por la Aemet. / X / @AEMET_Andalucia

Cuándo y cuánto lloverá hoy en Córdoba

En todo caso, lo que cordobeses y visitantes quieren saber en las próximas horas es cuándo y cuánto lloverá, si habrá tormentas, y hasta qué punto la inestabilidad atmosférica puede afectar al disfrute de los patios. Y podemos dar buenas noticias, ya que, al menos según el pronóstico de la Aemet, la lluvia será muy escasa entre las 08.00 y las 13.00 horas, con nubes y claros. A partir de las 14.00 horas dejará de llover y las precipitaciones no regresarán hasta la mañana del martes.

En todo caso, centrándonos en el pronóstico que la Aemet tiene para Córdoba capital y provincia, habrá predominio de los cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas, quedando durante la tarde los cielos poco nubosos. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso. Vientos de componente oeste flojos.

El tiempo por horas en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 23º, en Lucena entre 9º y 20º, en Pozoblanco entre 8º y 21º, y en Priego de Córdoba entre 6º y 20º.

El tiempo este martes

Mañana martes, 12 de mayo, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos con intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos a moderados de componente oeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 23º, en Lucena entre 10º y 20º, en Pozoblanco entre 8º y 21º, y en Priego de Córdoba entre 7º y 18º.