Infraestructuras
Licitado el servicio de limpieza de Montilla para los edificios públicos
El presupuesto base se ha fijado en 833.000 euros y las empresas interesadas disponen de plazo hasta el próximo 1 de junio
El Ayuntamiento de Montilla ha iniciado el proceso de licitación del servicio de limpieza general de los edificios públicos municipales con el objetivo de garantizar el mantenimiento y la higiene de sus dependencias.
La contratación impulsada por la administración local presenta una notable dimensión económica y social. Por un lado, el contrato alcanza un valor estimado de 2.066.703,39 euros, una cifra que sitúa este expediente entre los procesos de mayor relevancia para el funcionamiento ordinario de los servicios municipales. Por otro lado, la licitación queda reservada exclusivamente a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción, de modo que el procedimiento incorpora un componente vinculado a la integración laboral y a la promoción de oportunidades para colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo.
El valor estimado del servicio supera los 2 millones de euros
El presupuesto base de licitación, fijado en 833.572,79 euros, corresponde al periodo inicial del contrato, mientras que el valor estimado, que alcanza los 2.066.703,39 euros, refleja el volumen económico máximo que podría alcanzar la prestación si se tienen en cuenta la duración potencial del servicio y las prórrogas previstas en los pliegos, sin incluir impuestos.
Se trata, por tanto, de un contrato para cubrir una prestación que es básica para el día a día de la actividad municipal, ya que la limpieza de edificios públicos afecta de manera directa al uso cotidiano de dependencias administrativas, espacios de atención ciudadana y otros inmuebles de titularidad municipal.
Plazo abierto hasta el 1 de junio para licitadores con solvencia técnica
El plazo permanecerá abierto hasta el 1 de junio. Para ser admitidos en el procedimiento, los licitadores deberán acreditar su solvencia técnica mediante certificados de servicios similares realizados durante los últimos tres años. De igual modo, las entidades aspirantes deberán demostrar su solvencia económica a través de un volumen anual de negocios que asegure la estabilidad financiera necesaria para acometer el servicio.
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