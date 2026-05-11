Sucesos
Un herido leve en Puente Genil tras perder el conductor el control del vehículo, que acabó volcado en la calzada
Efectivos de Egemasa, bomberos y el electricista de guardia del Auntamiento ayudaron a restablecer la normalidad en la zona
La Policía Local de Puente Genil ha intervenido esta madrugada en un accidente de circulación en el que una persona ha resultado herida leve. Según las primeras hipótesis, el conductor perdió el control del vehículo, posiblemente a causa del cansancio al volante. La persona herida fue trasladada al Hospital de Alta Resolución (HARE) de Puente Genil para recibir valoración médica.
Desde la Policía Local se recuerda la importancia de evitar conducir con fatiga, ya que esta reduce considerablemente la capacidad de reacción y aumenta el riesgo de accidente.
Colaboración de varios servicios
Asimismo, se agradece la colaboración de los servicios de Egemasa, efectivos de bomberos y del electricista de guardia del Ayuntamiento de Puente Genil, que han trabajado para restablecer la normalidad y garantizar la seguridad en la zona.
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