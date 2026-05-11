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La Diputación de Córdoba pagará a las empresas 6.750 euros por cada contrato indefinido de mujeres vulnerables

El plan Emplea de la institución provincial busca facilitar la inserción sociolaboral de mujeres con barreras de acceso al empleo

Fachada del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba.

Fachada del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba. / Francisco González

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

La Diputación de Córdoba ha puesto en marcha una nueva edición del Plan Emplea para financiar la contratación de mujeres en situación de vulnerabilidad, que tienen más dificultades para acceder al mercado laboral. La iniciativa está dotada para este ejercicio con un total de 250.000 euros.

Por cada contrato indefinido a mujeres que cumplan una serie de requisitos, la institución aportará un total de 6.750 euros, con lo que habría suficiente para financiar 37 contratos realizados por empresas y entidades privadas, una cifra similar a la concedida el año pasado, cuando fueron 35. Se pueden solicitar desde este mismo martes hasta el próximo 1 de junio.

Las mujeres contratadas deben ser víctimas de violencia de género, desempleadas de larga duración, mayores de 45 años, con discapacidad o cargas familiares.

Un plan para facilitar la integración social de las mujeres

Auxiliadora Moreno, delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación de Córdoba, ha explicado el plan. Esta convocatoria, ha apostillado la delegada provincial, pretende “facilitar el acceso de mujeres en situación de vulnerabilidad social a un trabajo digno, porque el empleo es una herramienta fundamental de inclusión social. Contar con un empleo no sólo aporta autonomía económica y acceso a recursos, sino que también fortalece la autoestima, el reconocimiento social y la participación activa en la comunidad”.

Auxiliadora Moreno, en la presentación de las ayudas.

Auxiliadora Moreno, en la presentación de las ayudas. / CÓRDOBA

“El programa Emplea 2026 tiene como eje central la inserción sociolaboral y la mejora de la empleabilidad de mujeres que enfrentan barreras significativas para acceder a un trabajo. Una iniciativa que busca no sólo la contratación, sino también el mantenimiento en el puesto de trabajo de colectivos en situación de clara desventaja”, ha recalcado la responsable del Área.

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Las entidades interesadas deben gestionar sus solicitudes de forma telemática a través de la sede electrónica de la Diputación de Córdoba, en los plazos establecidos, y, además, podrán dirigirse para cualquier duda al Departamento de Igualdad, a través de igualdad@dipucordoba.es.

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