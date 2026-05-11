La delegada de Empleo presenta dos líneas de ayudas de la Junta a autónomos y pymes de Fuente Palmera

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, María Dolores Gálvez, junto al presidente de la Asociación Empresarial, Manuel Jesús Adame, y al alcalde de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz, ha participado en la sede del colectivo empresarial en una jornada técnica para informar a empresas y autónomos sobre dos convocatorias de ayudas actualmente en marcha por la Junta de Andalucía dirigidas al tejido productivo.

Se ha dado a conocer, por un lado, una línea de ayudas destinada a autónomos y pymes que se hayan visto afectados por los temporales registrados entre enero y febrero de 2026, orientada tanto al mantenimiento de la actividad como del empleo. Esta convocatoria contempla ayudas de 2.000 euros para personas autónomas y, en el caso de empresas o autónomos con personal, 3.500 euros por trabajador a jornada completa, hasta un máximo de 35.000 euros.

El plazo para las ayudas finaliza el 30 de junio

Esta línea se estructura en tres modalidades: una para zonas especialmente afectadas, otra para el sector agrario y una tercera dirigida a otros autónomos y pymes que ya hayan sido beneficiarios de ayudas estatales. El plazo de solicitud permanece abierto hasta el 30 de junio, ampliándose hasta el 5 de octubre en el caso de la tercera línea.

Por otro lado, también se ha presentado la convocatoria de ayudas para el fomento de la contratación indefinida, que se articula en dos líneas: una destinada a la primera contratación indefinida por parte de personas autónomas, con ayudas de hasta 18.000 euros por contrato a jornada completa, y otra dirigida a nuevas contrataciones indefinidas en autónomos con plantilla y pymes, con ayudas de hasta 15.000 euros por contrato.

Las subvenciones se otorgarán por orden de solicitud

Ambas convocatorias se tramitan en régimen de concurrencia no competitiva, lo que implica que las ayudas se conceden por orden de solicitud hasta agotar el presupuesto disponible.

Los representantes de empresas asistentes a la jornada se han mostrado muy participativos preguntando dudas sobre la normativa en la temporalidad de los contratos, en la situación laboral anterior de las personas contratadas o en el caso de despidos o bajas voluntarias para no tener que devolver la ayuda.