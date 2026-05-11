Córdoba no logra frenar los suicidios y se mantiene desde hace más de un lustro con un índice superior a la media nacional

La formación específica y la concienciación social en los ámbitos educativo, familiar y laboral son los principales objetivos que se plantean al afrontar la lacra, aún demasiado silenciosa, del suicidio. En la provincia de Córdoba, con 81 muertes contabilizadas en 2024, último año con estadísticas oficiales publicadas, estos registros continúan estancados en la horquilla de entre 70 y 80 al año desde 2021, cuando se produjo un "brutal repunte".

Estas son algunas de las conclusiones y datos más reveladores transmitidos en la jornada sobre la prevención de la conducta suicida y la promoción del bienestar emocional, auspiciada por el Ayuntamiento de Lucena y celebrada este lunes en la sala Entrepatios de la Casa de los Mora. Desde la asociación Papageno, Daniel López, su presidente, hablaba de "un trágico suelo estadístico" en la geografía cordobesa, incidiendo además en "la rotunda brecha de género", puesto que aproximadamente el 80% de las víctimas son hombres.

Índices por encima de la media española

Históricamente, en una tendencia consolidada, la zona central de Andalucía, configurada por las provincias de Córdoba, Granada y Málaga, sigue soportando una tasa de suicidio singularmente elevada, con porcentajes llamativamente superiores respecto de los índices del 8,1 por cada 100.000 habitantes al año computados en España, y el 9,7 testado en Andalucía.

El propio Daniel López, en la sesión matinal, dirigida a profesionales de los ámbitos sanitario, educativo, social y de seguridad, enfatizaba la trascendencia de reforzar "la detección precoz", al tiempo que aprovechaba para congratularse por la publicación del Segundo Plan de Salud Mental de Andalucía y el primer documento de esta tipología en la esfera nacional. Actualmente, cada año fallecen 4.000 personas en España a causa del suicidio, pese a trazarse una leve tendencia descendente este fenómeno.

Asistentes a la jornada sobre prevención del suicidio celebrada en Lucena. / CÓRDOBA

Durante su intervención, sí reseñaba que "cuando se trabaja bien se pueden conseguir muchas cosas" y, por ejemplo, aludía a la alfabetización y el aprendizaje en las familias y a un ámbito laboral que, al mismo tiempo, "puede ser un factor de riesgo y un factor protector".

El tratamiento de la información sobre el suicidio

Acerca de la información mediática sobre el suicidio, Daniel López refrendaba la postura tanto de la Organización Mundial de la Salud como del Ministerio de Salud y señalaba que, como norma, "no debería hablarse de casos concretos" y, aún menos, cuando atañen a personas famosas, dado que "puede fomentar el efecto contagio", sobre todo en las autolesiones suicidas al derivar en un "alto" efecto imitativo. En cambio, matizó, sí resulta determinante hablar del suicidio en términos generales, poniendo como ejemplo la propia jornada en Lucena.

Igualmente, tomó la palabra Miguel Guerrero, coordinador autonómico del Plan de Prevención del Suicido en Andalucía, mencionando herramientas clave en la intervención frente a conductas de riesgo.

La concejala de Salud, Miriam Ortiz, calificó de "esencial" el trabajo de las administraciones públicas a fin de "eliminar estigmas", sobre todo entre la población joven.

Esta iniciativa conecta con el segundo Plan Local de Salud y la Mesa de Prevención del Suicidio. El alcalde, Aurelio Fernández, quiso mencionar la importancia de gestionar la salud mental "de forma abierta", además de "romper el silencio que durante años" ha ocultado esta realidad tristemente cotidiana.

La jornada continuó durante la tarde con una actividad psicoeducativa abierta al conjunto de la ciudadanía, titulada Alfabetización en salud mental: construyendo una Lucena saludable. El fenómeno de la soledad no deseada, en cuyos análisis se priorizaron la salud mental, la calidad de vida y las habilidades de autocuidado.