Cientos de escolares y vecinos conocen el trabajo de la Guardia Civil en Pozoblanco

La Guardia Civil ha celebrado este lunes en el recinto ferial de Pozoblanco una jornada de puertas abiertas y exhibición de medios con motivo del 182 aniversario de la fundación del cuerpo. La actividad, organizada junto al Ayuntamiento de Pozoblanco, ha reunido a cientos de escolares y vecinos que han podido conocer de cerca el trabajo y las distintas especialidades de la Guardia Civil.

Durante la jornada participaron distintas especialidades del cuerpo como Tráfico, Seprona, el equipo Pegaso de drones, unidades de montaña llegadas desde Granada, submarinistas y unidades de seguridad ciudadana. Además, se desarrolló una exhibición dinámica simulando una actuación policial completa, incluyendo controles, detección de droga con perros y detenciones. Todas ellas han sido seguidas de cerca por el alumnado que se ha acercado hasta el recinto ferial y que ha seguido las indicaciones y maniobras.

La salida del helicóptero, el momento más esperado

Uno de los momentos más esperados ha sido la llegada del helicóptero de la Guardia Civil, que despertó una gran expectación entre los más pequeños. “Queremos que los niños nos vean cercanos, que nos vean como guardias civiles amigos que estamos para protegerles y ayudarles”, ha afirmado el coronel Ramón Clemente, que ha destacado que la celebración en Pozoblanco viene motivada, en parte, para rendir homenaje al capitán Manuel Medrán, quien se jubilará este año tras 45 años de servicio en la Guardia Civil.

Por su parte, el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, ha agradecido durante el acto la presencia del coronel jefe de la Comandancia de Córdoba, Ramón Clemente, destacando y “la colaboración constante y el apoyo permanente de la Guardia Civil al norte de la provincia de Córdoba”. Del mismo modo, ha tenido palabras de reconocimiento para el capitán Manuel Medrán, responsable de la compañía de Pozoblanco, resaltando “su disposición permanente para trabajar de la mano y mejorar la seguridad en la comarca de Los Pedroches”.