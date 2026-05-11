Castro del Río se prepara para recibir a más de 1.000 peregrinos en el encuentro de la Vera Cruz de 2026

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, acompañado por el alcalde de Castro del Río, Julio Criado, ha mantenido este lunes un encuentro con miembros de la Hermandad de la Santa Vera Cruz de la localidad con el fin de estudiar vías de colaboración de la institución provincial en la organización de la 41.ª Peregrinación Nacional de Hermandades y Cofradías de la Vera Cruz, un acontecimiento que supone el regreso de esta peregrinación a la provincia de Córdoba tras 25 años de ausencia.

Castro del Río será la sede del encuentro, que se celebrará en septiembre de 2026. Así se decidió en la asamblea general de hermanos mayores miembros de la Confraternidad de Hermandades y Cofradías de la Vera-Cruz, celebrada el pasado verano en la localidad sevillana de Tocina.

La Venerable Cofradía y Hermandad de la Santa Vera Cruz de Castro del Río asume la organización de la peregrinación, 25 años después de su última edición, celebrada en Aguilar de la Frontera en el año 2001. El lema elegido para la presentación, O Crux Ave, Spes Unica, (Saludo a la Cruz, nuestra única y verdadera Esperanza), fue extraído del himno Las banderas del rey, que se suele cantar en la víspera del Domingo de Pasión (quinto domingo de cuaresma).

Una "satisfacción" para la provincia

Fuentes ha explicado que "para la Diputación es motivo de satisfacción que la provincia vuelva a acoger esta importante cita que prevé reunir a más de 1.000 peregrinos procedentes de toda la geografía española, hermanos de más de 140 hermandades activas de provincias como Sevilla, Málaga, Cádiz, Madrid, Valladolid y la propia Córdoba".

"Estamos hablando de un acontecimiento que no podemos dejar de apoyar y respaldar pues no solo es un evento de carácter religioso, sino que tiene un importante componente cultural y turístico pues estamos difundiendo el patrimonio de Castro, su barrio de la Villa, su gastronomía y su artesanía", ha manifestado.

Un momento de la reunión del presidente de la Diputaci´çon de Córdoba y el alcalde de castro del Río con miembros de la hermandad. / CÓRDOBA

Este evento, ha señalado, "trasciende lo puramente religioso para convertirse en motor de acción social y solidaridad. El compromiso de la hermandad con los más desfavorecidos, a través de su obra social, demuestra que la religiosidad popular en nuestra provincia sigue siendo un refugio, además de orgullo para todos los cordobeses".

Una oportunidad para dinamizar el sector hostelero y comercial

De igual modo, ha continuado el presidente de la Diputación, "esta peregrinación dinamiza el sector hostelero y comercial de la comarca y pone en valor la historia de la hermandad más antigua de Castro consolidando los vínculos entre las corporaciones cruceras".

Por todo ello, el máximo representante de la institución provincial ha insistido durante su visita a Castro en que "apoyar esta peregrinación nacional es respaldar una tradición de más de 470 años que sigue más viva que nunca". Finalmente, ha aprovechado para felicitar a la Hermandad de la Vera Cruz por su valentía al asumir el reto y ha reiterado que "la Diputación estará a su lado para que este hito histórico sea un éxito rotundo que proyecte la mejor imagen de nuestra provincia al resto de España".