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El Ayuntamiento de Puente Genil busca unificar la normativa de sus teatros con un nuevo reglamento

El Consistorio abre un plazo de 10 días para que ciudadanos y colectivos aporten sugerencias al nuevo reglamento de uso de sus teatros municipales

Teatro Circo de Puente Genil.

Teatro Circo de Puente Genil. / Virginia Requena

Virginia Requena

Virginia Requena

Puente Genil

El Ayuntamiento de Puente Genil ha sacado a consulta pública previa la aprobación del Reglamento de uso y funcionamiento de los teatros municipales de Puente Genil: Teatro Circo y Auditorio Hermanos Cuenca.

Con este proceso se pretenden solucionar varios problemas detectados, entre ellos la falta de regulación homogénea para ambos equipamientos, ya que actualmente no existe un marco normativo único que regule el uso de los dos teatros municipales; criterios de uso y cesión poco claros, puesto que las condiciones de utilización de los espacios, tanto por entidades culturales como por particulares, carecen de una regulación clara y uniforme; la necesidad de establecer un sistema de uso que garantice la eficiencia y la equidad; mejorar expresamente los derechos y deberes de usuarios y organizadores para evitar conflictos o desigualdades; adaptación a la normativa vigente y a la realidad cultural tanto del municipio como del sector de las artes escénicas en general.

Un reglamento anticuado

Ante la situación actual, “con un reglamento anticuado y poco adaptado a la realidad tanto del sector asociativo local como del sector cultural en general, y que se considera insuficiente, pues no asegura transparencia ni homogeneidad”, se plantea como solución regulatoria “la elaboración y aprobación de un Reglamento Municipal de ambos teatros, como norma de carácter general, estable y transparente, aplicable a todas las entidades y personas usuarias”, y como “solución regulatoria alternativa: aprobar instrucciones internas o protocolos de uso sin rango de reglamento como ocurriría en el caso del Teatro al aire libre”, aunque “esta vía carece de la fuerza jurídica y de la estabilidad normativa necesaria”.

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Desde la publicación del documento en la página web del Ayuntamiento, se ha abierto un plazo de 10 días hábiles, para que cualquier persona, colectivo o entidad interesada pueda formular aportaciones, que podrán realizarse a través del registro de entrada presencial, conforme a la normativa vigente, o mediante sede electrónica municipal.

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