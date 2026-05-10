Vox promete una residencia de mayores en Villaviciosa de Córdoba y denuncia el "abandono" de la dependencia por parte del PP

La candidata número uno de Vox por Córdoba para las elecciones andaluzas, Paula Badanelli, ha denunciado este domingo en Villaviciosa de Córdoba el “abandono absoluto” que sufren los municipios del interior por parte del Gobierno de Juanma Moreno, "especialmente en materia de dependencia y atención a mayores".

Badanelli ha recordado que Vox presentó en noviembre de 2025 una enmienda a los presupuestos de la Junta de Andalucía para impulsar una residencia de mayores en Villaviciosa de Córdoba, una propuesta que fue rechazada por el PP.

La candidata de Vox por Córdoba a las elecciones andaluzas, Paula Badanelli. / CÓRDOBA

“Mientras el PP presume de gestión, la realidad es que no invierten en los pueblos ni en dependencia”, ha señalado la candidata de Vox, quien ha lamentado que actualmente existan “más de 50.000 personas en lista de espera y una demora media de casi 500 días para recibir ayudas”, además de denunciar que “casi 7.000 mayores fallecieron en Andalucía esperando la atención que se han ganado y merecen”.

Una residencia en Villaviciosa con 50 plazas

Desde Vox han defendido un modelo de colaboración público-privada para hacer realidad una residencia de mayores en Villaviciosa que contaría con unas 50 plazas y permitiría que los vecinos del municipio y de la comarca del Guadiato "puedan permanecer en su entorno familiar y social hasta el final de sus días".

Imagen de archivo de una mujer mayor con un andador. / CÓRDOBA

“Queremos que nuestros mayores puedan seguir viviendo en su pueblo, cerca de sus familias, evitando el desarraigo y el sufrimiento que supone tener que marcharse lejos de casa en una etapa tan delicada de la vida”, ha explicado Badanelli.

"Garantizar la prioridad nacional"

Asimismo, la candidata ha recordado que Vox también ha registrado iniciativas en el Congreso de los Diputados para afrontar la “emergencia social” que vive el sistema de dependencia en Andalucía y en toda España. En concreto, la formación ha reclamado "garantizar la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales, desburocratizar los trámites del sistema de dependencia y promover incentivos fiscales y laborales para facilitar que las familias puedan cuidar de sus mayores y dependientes en el hogar".

Imagen de archivo de una residencia de mayores de Córdoba. / CHENCHO MARTÍNEZ

"Vox defiende a los españoles"

“Mientras otros destinan recursos a políticas ideológicas o a quienes llegan de fuera, Vox defiende que los españoles y nuestros mayores deben ser la prioridad”, ha afirmado Badanelli.

La candidata ha asegurado que este proyecto forma parte del “compromiso firme de Vox con el mundo rural y con los municipios olvidados por los grandes partidos", subrayando que “si Vox es decisivo a partir del 17 de mayo, Villaviciosa tendrá su residencia igual que otros muchos pueblos tendrán aquello que necesitan”.