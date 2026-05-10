Tradiciones
Rute se vuelca con su Virgen Morenita en el día grande de unas fiestas declaradas de interés turístico
Los devotos de Rute acompañaron a María Santísima de la Cabeza Coronada en su día grande, en una romería urbana única en Andalucía
Los ruteños han vivido el día grande de las fiestas en honor a María Santísima de la Cabeza Coronada, acompañando a esta sagrada imagen en las dos procesiones por las calles de la villa. Rute ha demostrado la gran devoción que profesa hacia su Morenita en la salida procesional de la mañana, acortada en su itinerario por culpa de lluvia, siendo la única romería de Andalucía de carácter urbano, con calles engalanadas de guirnaldas, banderolas y colgaduras.
Especialmente inolvidable han sido estas fiestas para los cargos de honor como las reinas de las fiestas, tanto infantil como juvenil, Triana Cortés García y María López Caballero, respectivamente, así como su corte de damas de honor, los hermanos mayores, José Miguel López Ruiz y Raquel Caballero Toro, como la pregonera de las fiestas, Carmen Caballero Delgado. La procesión de día, junto a la solemne procesión de la noche, ponen el colofón al trabajo de la actual junta de gobierno que preside Andrés Cobos. Unas fiestas que están declaradas como de Interés Turístico de Andalucía.
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