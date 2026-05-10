Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cordobeses del AñoEncuesta AndalucíaPatios de CórdobaJulián UrbanoEl tiempoPalacio neoclásicoMindfulnessCandidatura PPCP María AuxiliadoraPPPSOERejas y balconesAntonio RepulloInstructora de mindfulnessIncendio antiguo hotel MarianoSan RafaelPrevia CCFGuía de los PatiosResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

Tradiciones

Rute se vuelca con su Virgen Morenita en el día grande de unas fiestas declaradas de interés turístico

Los devotos de Rute acompañaron a María Santísima de la Cabeza Coronada en su día grande, en una romería urbana única en Andalucía

Procesión de la Virgen de la Cabeza de Rute.

Procesión de la Virgen de la Cabeza de Rute. / M. PADILLA

Manuel Padilla

Rute

Los ruteños han vivido el día grande de las fiestas en honor a María Santísima de la Cabeza Coronada, acompañando a esta sagrada imagen en las dos procesiones por las calles de la villa. Rute ha demostrado la gran devoción que profesa hacia su Morenita en la salida procesional de la mañana, acortada en su itinerario por culpa de lluvia, siendo la única romería de Andalucía de carácter urbano, con calles engalanadas de guirnaldas, banderolas y colgaduras.

La Morenita de Rute acompañada por sus devotos este domingo.

La Morenita de Rute acompañada por sus devotos este domingo. / M. PADILLA

Especialmente inolvidable han sido estas fiestas para los cargos de honor como las reinas de las fiestas, tanto infantil como juvenil, Triana Cortés García y María López Caballero, respectivamente, así como su corte de damas de honor, los hermanos mayores, José Miguel López Ruiz y Raquel Caballero Toro, como la pregonera de las fiestas, Carmen Caballero Delgado. La procesión de día, junto a la solemne procesión de la noche, ponen el colofón al trabajo de la actual junta de gobierno que preside Andrés Cobos. Unas fiestas que están declaradas como de Interés Turístico de Andalucía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer fallecida y ocho heridos de diversa consideración tras un accidente múltiple en Puente Genil
  2. La Aemet lo garantiza: hoy lloverá en Córdoba y estas son las horas en las que caerá más agua
  3. Fallece Antonio Moyano, el panadero cordobés que llevó los picos y rosquillas de Fernán Núñez a toda España
  4. Fallece un joven de Dos Torres de 19 años en un choque frontolateral entre un coche y un tractor en Añora
  5. La Junta de Andalucía declara Zuheros como municipio turístico y se convierte en el tercero de la provincia de Córdoba con esta distinción
  6. Iznájar estrena una pasarela peatonal junto al embalse para impulsar el turismo sostenible en la Subbética
  7. El capitán de la Guardia Civil fallecido en Huelva estuvo destinado en la localidad cordobesa de Baena: 'Era una gran persona, un compañero más
  8. Una conductora se da a la fuga tras atropellar a una joven de 19 años en Lucena

Rute se vuelca con su Virgen Morenita en el día grande de unas fiestas declaradas de interés turístico

Rute se vuelca con su Virgen Morenita en el día grande de unas fiestas declaradas de interés turístico

La conductora buscada por el atropello en Lucena se presenta en Jefatura

La conductora buscada por el atropello en Lucena se presenta en Jefatura

Lucena licita el Plan de Asfalto para concluir reformas pendientes y prepara otro extraordinario por los daños de las borrascas

Lucena licita el Plan de Asfalto para concluir reformas pendientes y prepara otro extraordinario por los daños de las borrascas

Vox promete una residencia de mayores en Villaviciosa de Córdoba y denuncia el "abandono" de la dependencia por parte del PP

Vox promete una residencia de mayores en Villaviciosa de Córdoba y denuncia el "abandono" de la dependencia por parte del PP

La Guardia Civil investiga a una persona como presunto autor de un delito de hurto en una explotación ganadera de Villanueva del Duque

El PSOE de Córdoba propone un modelo de gestión pública para la ayuda a domicilio

El PSOE de Córdoba propone un modelo de gestión pública para la ayuda a domicilio

Por Andalucía se compromete a construir una potabilizadora "de última generación" en el norte de Córdoba

La Diputación de Córdoba abre la convocatoria de subvenciones para proyectos de participación ciudadana

La Diputación de Córdoba abre la convocatoria de subvenciones para proyectos de participación ciudadana
Tracking Pixel Contents