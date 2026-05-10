El PSOE de Córdoba propone un modelo de gestión pública para la ayuda a domicilio

La cabeza de lista del PSOE de Córdoba al Parlamento de Andalucía, Silvia Mellado, ha mantenido una reunión en Villanueva de Córdoba con trabajadoras de ayuda a domicilio a las que ha trasladado el modelo de gestión pública que defiende el programa de gobierno socialista de María Jesús Montero para reforzar el Servicio de Ayuda a Domicilio, "incrementando el número de horas asignadas en función de las necesidades reales de cada persona y eliminando limitaciones administrativas que restrinjan la asignación".

Mellado ha escuchado las demandas del sector y les ha garantizado que el PSOE implantará desde la Junta un modelo de gestión que responda a criterios técnicos profesionales y no a restricciones presupuestarias, al tiempo que se revisará la propia prestación “para avanzar progresivamente desde fórmulas de gestión privada hacia un modelo de gestión pública directa, mediante la adaptación de la normativa vigente para reconocer su naturaleza sociosanitaria y su carácter de servicio esencial”.

Imagen de archivo de una manifestación de las trabajadoras de ayuda a domicilio en Córdoba. / Víctor Castro

En este sentido, la socialista ha expuesto que se impulsará la subrogación del personal actualmente vinculado a empresas prestadoras, asegurando estabilidad laboral y continuidad del servicio, y que se atenderá una de las principales demandas del sector para mejorar sus condiciones laborales, incluyendo un marco económico estable que permita actualizar de forma automática el precio/hora del Servicio de Ayuda a Domicilio en función del coste real del servicio y de la evolución de los convenios colectivos.

Silvia Mellado: "Promoveremos una subida progresiva hasta alcanzar la media estatal"

“Promoveremos una subida progresiva hasta alcanzar la media estatal, garantizando la sostenibilidad del sistema; ordenaremos los pliegos de contratación cuando la prestación no sea directa, evitando bajas temerarias y asegurando estándares homogéneos de calidad; impulsaremos una mesa de diálogo social permanente y, por último, el reconocimiento de la profesión de auxiliar de ayuda a domicilio como actividad de especial dedicación, facilitando el acceso a la jubilación anticipada sin penalización”, ha detallado.

Una auxiliar de ayuda a domicilio acompaña a un hombre mayor en Lucena. / MANUEL GONZÁLEZ

En la reunión han estado presentes la también candidata Ana Isabel Torralbo, y el alcalde de Villanueva, Isaac Reyes. “Para los que conocemos el ámbito rural, sabemos que la dependencia y el servicio de ayuda a domicilio son fundamentales para fijar población al territorio, y que necesitamos seguir reforzando no solo para dar un a vejez digna a nuestros mayores, sino para crear empleo dirigido fundamentalmente a mujeres que viven en nuestros pueblos, unos servicios que son esenciales y que corren el peligro de ser privatizados por el PP si continúa en el gobierno de la Junta”, ha concluido.

"El próximo 17 de mayo tenemos que votar con conciencia"

“Por eso, el próximo 17 de mayo tenemos que votar con conciencia y defender nuestra sanidad y nuestros servicios públicos”, ha señalado Mellado, quien ha pedido a los vecinos y vecinas de Villanueva de Córdoba “un voto progresista y un voto al Partido Socialista para que María Jesús Montero lidere un gobierno comprometido con Andalucía”. Finalmente, Silvia Mellado ha asegurado que el PSOE está desarrollando una campaña “vecino a vecino, calle a calle y barrio a barrio” para movilizar a la ciudadanía de cara al 17 de mayo. “Ese día tenemos la oportunidad de cerrar la puerta a Moreno Bonilla y abrir una etapa de defensa decidida de los servicios públicos con un gobierno socialista liderado por María Jesús Montero”, ha concluido.