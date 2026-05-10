Lucena licita el Plan de Asfalto para concluir reformas pendientes y prepara otro extraordinario por los daños de las borrascas

Dos fases del Plan de Asfalto convivirán, en este ejercicio, en Lucena. Un primer bloque, actualmente en licitación, obedecerá exclusivamente a la conclusión de las reformas en las calles insertadas en el Programa de Fomento del Empleo Agrario 2024-2025. A continuación, una edición extraordinaria abordará las numerosas reparaciones vinculadas a los severos y persistentes daños ocasionados por los temporales de enero y febrero en diversos sectores de la localidad.

Presupuesto y plazos de las obras

El Ayuntamiento acaba de publicar el contrato inicial, por un importe de 124.280 euros, y un plazo de ejecución de dos meses. Fuentes del gobierno municipal popular señalan el comienzo de los trabajos para principios de junio, puesto que las empresas interesadas han de presentar las correspondientes propuestas técnicas y económicas antes del 26 de mayo y la tramitación adquirirá una importante celeridad.

Actuaciones en seis calles

El listado de calles enumera sólo vías incorporadas al PFEA 2024 y cuyos trabajos han concluido en las primeras semanas del presente año. De tal modo que, según detalla el pliego elevado al Perfil de Contratante, las intervenciones abordarán las calles Maestro José Ranea, Francisco José Guerrero, Puente Genil y Montilla, un paso peatonal de la calle Montemayor y la calle Manuel Machado. La superficie total a pavimentar, de acuerdo a los datos reflejados en el expediente, comprende más de 4.300 metros cuadrados.

El proyecto técnico recoge la pavimentación con aglomerado asfáltico en caliente y la ejecución de pasos peatonales elevados en varios puntos de las calles, así como la remodelación de los acerados afectados.

El objetivo radica en resolver la dificultad de la circulación rodada, provocada por el envejecimiento de las mezclas bituminosas, así como la renovación de las canalizaciones subterráneas ejecutadas previamente, desembocando en la aparición de fisuras generalizadas y la concurrencia de hundimientos y baches ostensibles.

Con todo ello, las tareas a desarrollar perseguirán la reposición de la capa asfáltica y el marcaje vial de los tramos seleccionados a través del fresado del pavimento; resanado de márgenes; aparte de la demolición de elementos de hormigón y desmontado del mobiliario concernido.

Además, la actuación añade la defensa material de pozos, imbornales y registros actuales, junto al saneado de blandones, zonas singulares y recrecidos puntuales de cotas de calzada.

Plan extraordinario por los daños de las borrascas: hasta 400.000 euros

Paralelamente, el Ayuntamiento avanza en la documentación correspondiente a un Plan de Asfalto excepcional, con un montante que, atendiendo a los cálculos preliminares, rondará una cifra de 400.000 euros, tras las modificaciones presupuestarias oportunas. Con este contrato, desde la administración local emprenderán la subsanación de desperfectos y la recomposición de calles y otras superficies del viario urbano, después de los cuantiosos y múltiples desperfectos ocasionados por el tren de tormentas y viento de enero y febrero.

Fuentes municipales aclaran que técnicos del Ayuntamiento trabajan en la configuración del presupuesto definitivo y de otros informes preceptivos. En un principio, la licitación se impulsaría definitivamente en el transcurso del verano.