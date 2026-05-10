Curiosidades de la provincia
Este es el impresionante palacio neoclásico a media hora de Córdoba construido sobre una antigua villa romana
Este lugar es un testimonio vivo de la historia de la provincia, conservando las huellas de sucesivos siglos que lo llevaron finalmente a ser uno de los ejemplos más tempranos del estilo Neoclásico en Andalucía
A media hora de Córdoba hay un edificio cuya fachada burdeos, rematada de blanco, corta el aire de la plaza con la precisión de un gesto aristocrático. Desde hace unos meses, miles de personas lo han visitado, aprovechando una oportunidad pocas veces dada hasta la fecha. Desde fuera, su presencia impone: 2.713,52 m2 de superficie. Pero es al cruzar sus puertas cuando la historia se despliega ante los ojos del visitante.
Se trata de un lugar de contrastes: austeridad militar en sus muros más antiguos, elegancia cortesana en los patios y lujo ilustrado en las salas principales. Cada rincón invita a detenerse y mirar. Pero solo al avanzar por sus pasillos y atravesar sus patios se intuye que es un palacio singular, un testimonio de la ambición, en parte, de un noble que llevó a Córdoba un aire cosmopolita y europeo.
Capas de un libro antiguo
Detrás del aspecto señorial del Palacio Ducal de Fernán Nuñez conviven capas de tiempo como si fueran páginas de un libro antiguo. Las más remotas fueron escritas probablemente en época romana. También encontramos restos de una fortaleza islámica en armonía con pavimentos con motivos que recuerdan al chino cordobés, columnas reutilizadas de épocas pasadas y galerías que han cambiado de forma tras sucesivas reformas.
En el siglo XIII se transformó y se le dio uso como castillo para la guerra, función que mantendría hasta la toma de Granada. Posteriormente, adoptó su carácter cortesano. En el siglo XVI era un palacio mudéjar. El tercer conde de Fernán Núñez, Francisco Gutiérrez de los Ríos, lo amplió y lo convirtió en un palacio barroco. Todo ello refleja siglos de transformación, de una residencia concebida para proteger, gobernar y finalmente impresionar.
El edificio actual fue proyectado a finales del siglo XVIII por Carlos José Gutiérrez de los Ríos, el sexto conde de Fernán Núñez, tras el terremoto de Lisboa de 1755. El noble había recorrido Europa y absorbido el espíritu de la Ilustración. El nuevo diseño lo convirtió en uno de los ejemplos más tempranos del Neoclásico en Andalucía.
Del abandono a la reapertura
La muerte del sexto conde de Fernán Nuñez, que lo legó a su primogénito, hizo que el interés en el edificio fuera disminuyendo, hasta el punto de quedar relegado a mero edificio administrativo. En 1983 fue donado al Ayuntamiento, que lo ha ido manteniendo y adecentando, especialmente en los últimos tres años, cuando se ha acometido una reforma que concluyó a finales de 2025 y ha permitido recuperar las visitas.
Al adentrarse, se descubre que el edificio alberga una capilla, un archivo que conserva la memoria del mayorazgo y del pueblo... Pero sin duda uno de los espacios más singulares es su jardín, de los más antiguos de la provincia. Su origen se remonta al abastecimiento del palacio y la construcción de molinos de pan. El desvío del agua hacia este lugar en la segunda mitad del siglo XVII hace posible el huerto, convertido en lugar de recreo.
Este edificio, por tanto, no es solo un monumento aislado, sino un testimonio vivo de la historia de Córdoba, un lugar donde el lujo de la Europa ilustrada se encuentra con vestigios romanos y musulmanes, una visita a través del tiempo al fin y al cabo.
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