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Sucesos

La Guardia Civil investiga a una persona como presunto autor de un delito de hurto en una explotación ganadera de Villanueva del Duque

El investigado sustrajo de la explotación ganadera numeroso material de trabajo como tuberías de cobre, motores eléctricos, baterías de tractor y otros

Vehículo de la Guardia Civil.

Vehículo de la Guardia Civil. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Guardia Civil ha procedido a la investigación de una persona como presunta autora de un delito de hurto cometido en una explotación ganadera ubicada en el término municipal de Villanueva del Duque (Córdoba).

Denuncia

La actuación de la Comandancia de Córdoba relativa al Plan contra robos en explotaciones agrícolas y ganaderas, se inició cuando el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Pozoblanco tuvo conocimiento, a través de una denuncia interpuesta en el Puesto de la Guardia Civil de Villanueva del Duque, de la sustracción de diverso material de una explotación ganadera de la localidad. Entre los efectos sustraídos se encontraban, un calentador industrial, varios motores eléctricos, tuberías de cobre, baterías de tractor y diverso material metálico de construcción.

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Tras la inspección técnico-ocular realizada en el lugar de los hechos y la recopilación de los primeros indicios, se inició una investigación que permitió a los agentes de la Guardia Civil identificar y localizar al supuesto autor del hurto, que resultó ser un varón de 32 años al que le constaban numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, especialmente relacionados con robos y hurtos en explotaciones agrícolas y ganaderas, procediendo, por consiguiente, a su investigación como presunto autor de los denunciados. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente.

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