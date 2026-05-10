Asociaciones
La Diputación de Córdoba abre la convocatoria de subvenciones para proyectos de participación ciudadana
Auxiliadora Moreno señala que “para este fin la convocatoria cuenta con un presupuesto de 100.000 euros, siendo la cuantía máxima a subvencionar de 2.000 euros o el 75% del presupuesto total de la actividad”
La Diputación de Córdoba ha abierto el plazo de presentación solicitudes para optar a las ayudas de la convocatoria de subvenciones para asociaciones que desarrollen proyectos, programas y actividades en materia de participación ciudadana en municipios de la provincia.
Así lo ha anunciado la responsable de Participación en la institución, Auxiliadora Moreno, quien ha señalado que “para este fin la convocatoria cuenta con un presupuesto de 100.000 euros, siendo la cuantía máxima a subvencionar de 2.000 euros o el 75% del presupuesto total de la actividad”.
Participación vecinal
“El objeto de la convocatoria es financiar proyectos realizados o pendientes de realizar por asociaciones durante 2026 y que estén dirigidos a fomentar la participación de los vecinos y vecinas en la políticas públicas municipales, la implicación ciudadana en su ejecución y el fortalecimiento del asociacionismo”, ha subrayado Moreno.
En definitiva, ha proseguido la diputada, “queremos contribuir al desarrollo de la cultura de la participación en el conjunto de nuestros municipios y que el movimiento asociativo y vecinal adquieran protagonismo de cara a la consecución de los asuntos que afectan a su vida cotidiana”.
1.484 asociaciones en la provincia
Auxiliadora Moreno ha recordado que “la provincia de Córdoba cuenta con un tejido asociativo muy numeroso, diverso y fundamentalmente comprometido con 1.484 asociaciones inscritas en el Registro de Asociaciones de la Diputación”.
Las bases que regulan la convocatoria están publicadas en el BOP del 24 de abril, siendo el plazo de presentación de solicitudes de 15 días hábiles, desde el lunes 27 de abril hasta el 18 de mayo, ambos incluidos. Las solicitudes se tramitarán a través de la sede electrónica de la Diputación en el trámite habilitado al efecto.
Para resolver cuestiones relativas a los requisitos de la convocatoria las asociaciones de la provincia podrá participar en un webinar que tendrá lugar el día 6 de mayo de 11.30 a 13.00 horas. En los próximos días se enviará desde la Delegación el enlace a dicha sesión informativa a todas las asociaciones inscritas en el Registro de Asociaciones de la Diputación. De igual modo, las asociaciones pueden exponer cualquier duda escribiendo un correo a participacionciudadana@dipucordoba.es.
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