La conductora buscada por el atropello en Lucena se presenta en Jefatura

El atropello registrado el pasado viernes en el casco urbano de Lucena ya tiene una investigación en marcha con una persona identificada. Según confirmaron fuentes municipales a Lucenahoy.com, la conductora del vehículo implicado en el siniestro, que inicialmente abandonó el lugar de los hechos, compareció de forma voluntaria en las dependencias de la Policía Local durante la tarde del sábado para reconocer su implicación.

Los hechos se desencadenaron en torno a las 09.30 horas, concretamente en la intersección entre las calles Hoya del Molino y Lamerina. En ese punto, una mujer de mediana edad fue arrollada por un turismo mientras cruzaba un paso de peatones junto a su progenitor. Como consecuencia del fuerte impacto, la víctima salió despedida varios metros sobre la calzada, mientras que su acompañante resultó ileso.

Omisión del deber de socorro

Pese a la aparatosidad del golpe, varios testigos presenciales indicaron que el automóvil no detuvo su marcha ni prestó auxilio a la herida, desapareciendo de la zona de inmediato. Ante esta situación, agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional activaron un operativo de búsqueda y rastreo para dar con el vehículo sospechoso.

Sin embargo, la resolución de la identificación se produjo horas después, cuando la mujer se personó en la Jefatura. La Policía Local instruye las diligencias y se investiga a la conductora por la presunta comisión de un delito contra la seguridad vial y otro de omisión del deber de socorro.

Evolución de la herida

En el lugar del suceso intervinieron el pasado viernes los sanitarios del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), quienes estabilizaron a la mujer antes de evacuarla de urgencia al Hospital Infanta Margarita de Cabra. En el centro hospitalario de referencia de la comarca, la víctima ha sido sometida a diversas pruebas para evaluar la gravedad de sus lesiones y determinar su evolución clínica.