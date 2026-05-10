La baja atlántica continúa afectando a Córdoba y la Aemet tiene claro cuánto lloverá hoy

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene claro que continuarán las lluvias hoy domingo en Córdoba, después de que ayer sábado se recogiesen más de 6 litros por metro cuadrado en la estación del aeropuerto, en unas precipitaciones que por momentos fueron muy intensas, acompañadas además de tormenta.

Así, de cara a las próximas horas, el instituto oficial explica que "todavía nos afectará la baja atlántica" en Andalucía. Por ello, la región ha amanecido con algunas lluvias en la parte occidental y central. De hecho, los cordobeses que se levanten pronto esta mañana podrán apreciar el suelo mojado, ya que esta madrugada ha caído casi un litro en la capital.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Hay que recordar, además, que las temperaturas siguen estando por debajo de lo habitual, mientras avanzamos camino del ecuador del mes de mayo, que es también el punto de inflexión decadente de la primavera y cuando muchos andaluces comienzan a atisbar el verano. De momento, no hay previsiones de subidón de temperaturas y, de hecho, lo esperado es que la próxima semana continúen las lluvias ocasionales.

Cuándo y cuánto lloverá hoy en Córdoba

Pero, antes de llevar la visión al medio plazo, nos volvemos al muy corto espacio de tiempo para analizar cuánto y cuándo lloverá hoy en Córdoba. Se esperan precipitaciones continuadas entre las 08.00 y las 12.00 horas, antes de que salga el sol brevemente a las 13.00-14.00 horas. Las lluvias regresarán por la tarde y no se irán del todo hasta bien entrada la noche, ya que los cielos seguirán encapotados. Tendremos, por tanto, una jornada dominical de Patios pasada por agua.

Lluvia prevista para hoy domingo en Andalucía. / X / @AEMET_Andalucia

En todo caso, centrándonos en el pronóstico que la Aemet tiene para Córdoba capital y provincia, habrá cielos nubosos, con precipitaciones débiles a moderadas que tenderán a remitir por la tarde, cuando quedarán los cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas con pocos cambios o localmente en descenso. Vientos flojos del suroeste, soplando moderados durante la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 22º, en Lucena entre 11º y 20º, en Pozoblanco entre 9º y 19º, y en Priego de Córdoba entre 9º y 19º.

Predicción por horas del tiempo en Córdoba. / X / @AEMET_Andalucia

El tiempo este lunes

Mañana lunes, 11 de mayo, la Aemet prevé en Córdoba y provincia predominio de los cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas, quedando durante la tarde los cielos poco nubosos. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso. Vientos de componente oeste flojos.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 23º, en Lucena entre 10º y 21º, en Pozoblanco entre 8º y 22º, y en Priego de Córdoba entre 8º y 19º.