El Ayuntamiento de Palma del Río solicita 13,4 millones para infraestructuras dañadas por el temporal

El Ayuntamiento de Palma del Río ha solicitado al Gobierno de España mejoras para edificios municipales afectados por el temporal y mejoras en infraestructuras hidráulicas por un valor total de 13.411.447,49 euros. En este desglose encontramos tanto reparaciones en edificios municipales como el de Los Bombos, la propia Casa Consistorial, el Centro Tecnológico o el centro de Desarrollo Local pero también incluye colegios afectados como el San Sebastián, espacios culturales como el teatro Coliseo, el Centro de Congresos o la Casa de la Cultura.

Dentro de la catalogación de las ayudas solicitadas para obras de reparación, restitución, reconstrucción, mejora y ampliación de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal o provincial como indica el Real Decreto ley 5/2026, de 17 de febrero, se piden también 398.178,41 euros para reparar daños en las viviendas sociales de las calles Guatemala, Venezuela y Uruguay, así como ayuda para actuar en espacios ambientales como el mirador del río Genil, la Alameda del Suizo, el sendero hacia la unión de los ríos, el punto limpio o los huertos sociales.

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha informado que se han solicitado los permisos pertinentes a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para llevar a cabo actuaciones importantes «para evitar futuras inundaciones» en zonas como el arroyo Madre Fuentes en Calonge que deja incomunicadas explotaciones agrarias y algunos vecinos o para el arreglo del acceso al punto limpio donde también cruza un arroyo que se inunda ante grandes trombas de agua. Esteo explicó que el decreto del gobierno también ofrece la posibilidad de solicitar ayudas a «infraestructuras hidráulicas necesarias para protegernos de posibles inundaciones», por lo que se ha solicitado «protección hidráulica de la red de saneamiento de Rioseco y Siete Revueltas» por importe de 2,8 millones de euros. También se solicitará ayuda para «continuar el trabajo de ejecución de la escollera de protección y defensa del río Genil para dar defensa y evitar inundaciones en distintos diseminados de Palma del Río» para lo que se han solicitado 8.469.000 euros. Dentro de este capítulo de protección también se solicitan 265.821,27 euros para «un nuevo puente en el arroyo Madre Fuentes que evitaría las inundaciones y que se corta un camino y dejamos incomunicadas a muchas familias al otro lado del puente», expresó Esteo. Por último, en el punto limpio también «el arroyo salta cada vez que hay borrascas y se ha tenido que cerrar por esta cuestión», por lo que se han proyectado alrededor de 80.000 euros para una nueva infraestructura en este acceso.

Otros espacios y edificios municipales

Otros espacios y edificios municipales que podrían adecentarse con la cuantía total, si el ministerio llegara a concederla, serían el cementerio municipal, el edificio Séneca, el almacén de Copisa, el centro de Servicios Integrados, el polideportivo, viario público, paradas de autobús, caminos públicos o la estación de tratamiento de agua potable.

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La subdelegada del gobierno en Córdoba, Ana López Losilla, indicó en su última visita a la ciudad que Palma del Río está entre los municipios «que va a recibir el 100% de las afecciones que hayan sufrido en sus infraestructuras en capítulo de inversión». Aunque todavía el procedimiento está abierto hasta el 13 de mayo, el Ayuntamiento de Palma del Río ya ha solicitado una importante cuantía al Ministerio para hacer frente a los daños del temporal en este municipio cordobés.