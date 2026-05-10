Por Andalucía se compromete a construir una potabilizadora "de última generación" en el norte de Córdoba para abastecer de agua a sus vecinos

La candidata de Por Andalucía al Parlamento andaluz por Córdoba, Rosa María Rodríguez, ha anunciado que “una de las primeras medidas que impulsará la coalición tras el 17 de mayo será licitar y destinar los recursos necesarios para construir una potabilizadora de última generación en el norte de la provincia de Córdoba, así como acometer su conexión eléctrica en La Colada, y también las mejoras y construcciones de las depuradoras pendientes en distintos municipios cordobeses”.

Rodríguez ha señalado, en una nota de prensa, que “la ciudadanía del norte de la provincia no puede olvidar que más de 80.000 personas estuvieron durante más de un año sin poder consumir agua del grifo porque no era apta para el consumo humano”, una situación que, ha denunciado, “evidencia el abandono histórico que sufre la provincia de Córdoba por parte de la Junta de Andalucía”.

"No vamos a permitir que se juegue con derechos fundamentales"

Desde Por Andalucía han defendido que los derechos serán el “eje central” de sus políticas durante los próximos cuatro años y han asegurado que “no vamos a permitir que se siga jugando con derechos fundamentales de la ciudadanía como el acceso a un agua de calidad”.

Critica que el gobierno de Moreno destine "decenas de millones" a festivales

La candidata ha criticado que el Gobierno andaluz de Moreno “destine decenas de millones de euros a festivales y actuaciones secundarias mientras sigue sin dar solución a un problema tan grave como el del agua en el norte de Córdoba”. En este sentido, ha insistido en que “una de las primeras decisiones que tomaremos al llegar a San Telmo será poner sobre la mesa los recursos necesarios para construir una potabilizadora moderna y definitiva que garantice agua de calidad a los vecinos y vecinas”.

Rodríguez ha recordado además que actualmente “muchos vecinos siguen viendo salir de sus grifos agua con tonalidades marrones o grises”, algo que considera “inadmisible en pleno siglo XXI”.

Denuncian años de "promesas incumplidas" en infraestructuras hidráulicas

La coalición también ha denunciado los años de “promesas incumplidas” en materia de infraestructuras hidráulicas y depuración, reclamando que la Junta impulse de una vez las actuaciones pendientes en la provincia. “No vamos a plantear medidas secundarias mientras existan municipios que siguen teniendo problemas básicos sin resolver”, ha afirmado.

Embalse de La Colada. / Rafa Sánchez

Desde Por Andalucía consideran que Córdoba “ha sido una de las grandes olvidadas de las políticas de la Junta” y reclaman situar a la provincia “en el centro de las prioridades del Gobierno andaluz”. “Hay que mirar al norte, al sur y al conjunto de la provincia para resolver definitivamente todos los problemas hidráulicos existentes”, ha añadido.

La mejora del agua, "gracias a la intervención del Gobierno central", afirman

Asimismo, Rodríguez ha querido recordar que "la mejora en el abastecimiento de agua llegó finalmente gracias a la intervención del Gobierno central y no por iniciativa de la Junta de Andalucía ni de la Diputación de Córdoba gobernadas por el Partido Popular".

Por último, la candidata ha denunciado que “existe un problema de contaminación en el norte de la provincia que el Partido Popular sigue sin querer ver ni afrontar desde ninguna de las administraciones donde gobierna”. Frente a ello, ha asegurado que Por Andalucía “sí va a abanderar la defensa del derecho de todos los pueblos de Córdoba a tener agua de calidad y unas infraestructuras hidráulicas dignas”.