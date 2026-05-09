Memoria democrática
La Junta autoriza el proyecto del Ayuntamiento de Benamejí para localizar fosas de represaliados
Según el Consistorio, se trata de un "ambicioso plan" que "incluirá recogida de testimonios, georradar para localizar fosas, exhumaciones e identificación de restos, con financiación de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, a través de la Diputación de Córdoba, y la FEMP"
Europa Press
La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha resuelto "autorizar" como actuación específica "en materia de memoria democrática", la "localización" de fosas con restos de represaliados por los franquistas en el municipio cordobés de Benamejí.
Así lo ha acordado, en una disposición publicada esta semana en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en la que se indica que, de acuerdo con la normativa relativa a "la coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la postguerra, el Comité Técnico de Coordinación" previsto en la normativa aplicable "acordó la propuesta" de actuaciones de "localización, delimitación, exhumación, estudio antropológico e identificación genética" en Benamejí.
Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía
Con ello se actúa en base a lo establecido en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, en cuanto al desarrollo de "las actividades dirigidas a la localización, exhumación y, en su caso, la identificación de los restos de víctimas de la Guerra Civil y la posguerra".
Dichas actividades, según se aclara en la disposición publicada en el BOJA, "deberán ser autorizadas por la Consejería competente en materia de memoria democrática, de acuerdo con los protocolos previstos en la Ley y con las garantías y procedimientos que se establezcan reglamentariamente", como ha sido el caso ahora para Benamejí.
De esta forma, se ha dado respuesta a la solicitud de autorización presentada en su día por parte del Ayuntamientos de Benamejí, "para la realización de los trabajos de localización de fosas" en su término municipal.
"Verdad, justicia y reparación"
La actuación prevista por el Consistorio benamejicense y que ya ha dado a conocer a través de su perfil oficial en Facebook, consiste en "un nuevo proyecto integral de localización, exhumación e identificación de víctimas de la represión franquista en Benamejí", contando ya ahora con la autorización de la Junta para la localización de las fosas.
Se trata, según ha subrayado el Ayuntamiento, de un "ambicioso plan", que "incluirá recogida de testimonios, georradar para localizar fosas, exhumaciones e identificación de restos, con financiación de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, a través de la Diputación de Córdoba, y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)".
De esta forma, según ha señalado el Consistorio benamejicense, se continuará "avanzando en el compromiso firme de nuestra localidad con la verdad, la justicia y la reparación", de forma que se sigue "construyendo un futuro basado en la memoria, la dignidad y la democracia".
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