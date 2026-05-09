Agricultura
El garbanzo cordobés, a punto de conquistar Europa: la DOP de la Campiña ya tiene protección nacional a la espera de Bruselas
La Asociación Garbanzo Campiña de Córdoba inició los trámites en agosto de 2024 para lograr el distintivo que reconoce la calidad diferenciada del producto
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la protección nacional a la Denominación de Origen Protegida (DOP) Garbanzo de la Campiña de Córdoba a la espera de que Europa tome una decisión definitiva. Es decir, que mientras Bruselas examina la solicitud, España protege esta denominación cordobesa de forma transitoria.
La Asociación Garbanzo Campiña de Córdoba inició los trámites para conseguir la protección del producto en agosto de 2024, pero no fue hasta finales de 2025 cuando, tras superar varios trámites, se remitió a la Comisión Europea -organismo encargado de dar el visto definitivo-.
Contar de forma oficial con el distintivo DOP supondría reconocer y proteger la calidad diferenciada de este producto agrícola cordobés. También aumentaría su valor añadido y reforzaría el tejido agroalimentario de la Campiña.
De IGP a DOP: el garbanzo cordobés quiere la máxima protección
En España hay otros garbanzos que tienen reconocimientos en este sentido, como los de Valencia del Ventoso (en Badajoz) o Escacena (Huelva). Sin embargo, estos tienen la Indicación Geográfica Protegida (IGP), un distintivo que no exige tanto como el de la DOP. Mientras en la IGP basta con demostrar que el producto está ligado a un territorio concreto, en la DOP ese vínculo debe ser mucho más estrecho con todas las fases de su producción unidas a la zona en la que se cultiva.
¿Dónde y qué tipo de garbanzo se cultiva en la Campiña cordobesa?
La DOP Garbanzo de la Campiña de Córdoba abarca a 27 municipios: Córdoba capital; en la Campiña Este, Castro del Río, Baena, Espejo y Valenzuela; en la Campiña Sur, Fernán-Núñez, San Sebastián de los Ballesteros, Montemayor, Santaella, Montilla, Montalbán, La Rambla y La Guijarrosa; en el Alto Guadalquivir, Montoro, El Carpio, Villa del Río, Villafranca, Pedro Abad, Cañete de las Torres y Bujalance; y en el Medio Guadalquivir, Fuente Palmera, Almodóvar del Río, La Carlota, La Victoria, Palma del Río, Posadas y Guadalcázar.
Amparables bajo la DOP hay tres tipos de garbanzos: blanco, castellano y pedrosillano. Entre las características destacadas están la piel fina y blanda, el albumen mantecoso y poco granuloso, la ternura tras la cocción y un sabor agradable sin defectos.
Córdoba: una tierra con mucha denominación
Una vez aprobada la DOP del garbanzo, Córdoba pasará a tener ocho sellos de calidad de la máxima categoría. Junto al nuevo del garbanzo, están las cuatro del aceite (Montoro, Priego, Baena y Lucena), la del Jamón de Los Pedroches y las dos de Montilla-Moriles, una para el vino y otra para el vinagre.
- Una mujer fallecida y ocho heridos de diversa consideración tras un accidente múltiple en Puente Genil
- Fallece Antonio Moyano, el panadero cordobés que llevó los picos y rosquillas de Fernán Núñez a toda España
- Fallece un joven de Dos Torres de 19 años en un choque frontolateral entre un coche y un tractor en Añora
- La Junta de Andalucía declara Zuheros como municipio turístico y se convierte en el tercero de la provincia de Córdoba con esta distinción
- Iznájar estrena una pasarela peatonal junto al embalse para impulsar el turismo sostenible en la Subbética
- Una conductora se da a la fuga tras atropellar a una joven de 19 años en Lucena
- Dos empresas de Rute adquieren cuatro parcelas en el polígono industrial Las Salinas: 'Queremos ampliar y acometer nuevos proyectos
- El pueblo a 30 minutos de Córdoba que es el Mirador de la Campiña (y esconde dos castillos con historia)