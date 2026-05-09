El garbanzo cordobés, a punto de conquistar Europa: la DOP de la Campiña ya tiene protección nacional a la espera de Bruselas

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la protección nacional a la Denominación de Origen Protegida (DOP) Garbanzo de la Campiña de Córdoba a la espera de que Europa tome una decisión definitiva. Es decir, que mientras Bruselas examina la solicitud, España protege esta denominación cordobesa de forma transitoria.

La Asociación Garbanzo Campiña de Córdoba inició los trámites para conseguir la protección del producto en agosto de 2024, pero no fue hasta finales de 2025 cuando, tras superar varios trámites, se remitió a la Comisión Europea -organismo encargado de dar el visto definitivo-.

Imagen de archivo de un campo de investigación con cultivo de garbanzo cordobés. / CÓRDOBA

Contar de forma oficial con el distintivo DOP supondría reconocer y proteger la calidad diferenciada de este producto agrícola cordobés. También aumentaría su valor añadido y reforzaría el tejido agroalimentario de la Campiña.

De IGP a DOP: el garbanzo cordobés quiere la máxima protección

En España hay otros garbanzos que tienen reconocimientos en este sentido, como los de Valencia del Ventoso (en Badajoz) o Escacena (Huelva). Sin embargo, estos tienen la Indicación Geográfica Protegida (IGP), un distintivo que no exige tanto como el de la DOP. Mientras en la IGP basta con demostrar que el producto está ligado a un territorio concreto, en la DOP ese vínculo debe ser mucho más estrecho con todas las fases de su producción unidas a la zona en la que se cultiva.

Guiso de garbanzos elaborado en el restaurante cordobés Bodegas Campos. / MANUEL MURILLO

¿Dónde y qué tipo de garbanzo se cultiva en la Campiña cordobesa?

La DOP Garbanzo de la Campiña de Córdoba abarca a 27 municipios: Córdoba capital; en la Campiña Este, Castro del Río, Baena, Espejo y Valenzuela; en la Campiña Sur, Fernán-Núñez, San Sebastián de los Ballesteros, Montemayor, Santaella, Montilla, Montalbán, La Rambla y La Guijarrosa; en el Alto Guadalquivir, Montoro, El Carpio, Villa del Río, Villafranca, Pedro Abad, Cañete de las Torres y Bujalance; y en el Medio Guadalquivir, Fuente Palmera, Almodóvar del Río, La Carlota, La Victoria, Palma del Río, Posadas y Guadalcázar.

Amparables bajo la DOP hay tres tipos de garbanzos: blanco, castellano y pedrosillano. Entre las características destacadas están la piel fina y blanda, el albumen mantecoso y poco granuloso, la ternura tras la cocción y un sabor agradable sin defectos.