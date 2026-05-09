Bujalance vive intensamente la Romería de San Isidro a pesar de lo inestable del tiempo

Bujalance ha disfrutado con plena diversión y alegría, de su Romería en honor a San Isidro, en la que el pueblo desafiando a lo inestable del tiempo, se ha volcado con su fiesta más tradicional, con algun que otro chapetón. A pesar de ello, tuvo un masivo seguimiento, acrecentado por ser fin de semana, con la llegada de numerosos visitantes.

La romería de Bujalance, es inigualable por su grandiosidad y la originalidad de sus más de 70 carrozas artísticas, carretas, carriolas, caballistas, coro romero, carrozas de las romeras mayor e infantil, con cientos de personas ataviadas con traje flamenca y faralaes, acompañando a San Isidro, en el camino hasta el recinto romero del Buitrón.

Cientos de mujeres ataviadas con traje flamenca y faralaes, acompañando a San Isidro, en el camino hasta el recinto romero del Buitrón. / Escamilla

El Patrón de los Labradores salió de la Catedral de la Campiña, para ir a la parroquia de San Francisco donde tuvo lugar la Misa de Romeros y el canto a la Patrona, la Virgen Inmaculada del Voto, pidiéndole protección para el día romero. A continuación fue el desfile artístico y multicolor de carrozas, carretas y cientos de romeros y romeras ataviadas. Pero lo más destacado, fue el camino a pie de cientos de personas, que iban compartiendo alegría, baile, bebida y comida hasta el paraje del Buitrón. El recinto romero a pesar de la lluvia intermitente y momentos de sol, se vio repleto de personas, con alegría y ganas de fiesta, de convivencia y hermandad.

Premios y coronación de las romeras

En la caseta de la Hermandad de San Isidro, con la presencia de la alcaldesa Elena Alba y miembros del consistorio, se hicieron públicos, los premios de las carretas, carrozas, caballistas y portadas de casetas, coronando además las romeras Mayor, Isabel Maria Muñoz Labrador y a la infantil, María Ruiz García.

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Al caer la tarde, San Isidro, carrozas y carretas regresaron al pueblo. Después de despedir a la comitiva, entró el Santo en la Catedral de la Campiña, donde se le despidió, entre palmas, cohetes y fuegos artificiales, agradeciendo la jornada de convivencia, el beneficio que con su bendición da a los campos y al pueblo bujalanceño.