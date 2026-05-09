Baena rinde homenaje al periodista Manuel Piedrahíta Toro con la rotulación de una plaza en su honor

Baena ha rendido homenaje al periodista y divulgador Manuel Piedrahíta Toro con una jornada institucional marcada por la emoción y el reconocimiento a una de las figuras más influyentes en la promoción de la cultura del aceite y de la identidad baenense. El homenaje se ha desarrollado en dos actos: la rotulación de una plaza con su nombre en la Almedina y un acto posterior en el teatro Liceo previo al 22º Capítulo de la Cofradía de Amigos del Olivo.

La nueva Plaza Manuel Piedrahíta Toro se ubica en un enclave simbólico, frente a los olivares que contemplaba desde su vivienda y que inspiraron gran parte de su labor divulgativa. El acto comenzó este sábado con un minuto de silencio por los dos guardias civiles fallecidos recientemente durante su lucha contra el narcotráfico.

Alberto Sánchez, presidente de la Cofradía Amigos del Olivo de Baena habla en el homenaje a Manuel Piedrahita Toro. / J. C. ROLDÁN

El presidente de la Cofradía de Amigos del Olivo, Alberto Sánchez, destacó que Piedrahíta “se adelantó al futuro” al fundar una entidad destinada a difundir el aceite de oliva virgen extra de Baena y la cultura mediterránea. Recordó además su papel como fundador de Fecoan y su intensa actividad literaria y periodística.

En nombre de la familia, Javier Piedrahíta agradeció el homenaje y subrayó el profundo vínculo emocional que su padre mantuvo siempre con Baena y especialmente con la Almedina.

De 'Pueblo' a corresponsal en Berlín: "uno de los grandes periodistas cordobeses del siglo XX"

El periodista de Diario CÓRDOBA Francisco Expósito repasó la trayectoria profesional del homenajeado, al que definió como “uno de los grandes periodistas cordobeses del siglo XX”. Destacó sus trabajos en el diario Pueblo, sus corresponsalías en Londres y Bonn y su labor en Televisión Española en Alemania. También recordó su defensa pionera de la figura del judío de Baena y de la singularidad de la Semana Santa local.

La alcaldesa, María Jesús Serrano, calificó el reconocimiento como “un acto de justicia” hacia uno de los vecinos más ilustres de la ciudad y puso en valor su contribución a la proyección nacional e internacional de Baena, de su aceite de oliva virgen extra y de su Semana Santa.

El homenaje continuó en el teatro municipal con una semblanza sobre su vida y obra. El acto ha servido además como antesala del XXII Capítulo de la Cofradía de Amigos del Olivo, en el que será nombrada Cofrade de Honor la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y recibirán el título de Embajadores de Honor el periodista Modesto Barragán y el economista Ramón Madrid Nicolás.