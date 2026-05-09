La Aemet lo garantiza: hoy lloverá en Córdoba y estas son las horas en las que caerá más agua

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es categórica: lloverá hoy sábado en Córdoba y lo hará además de forma abundante. En concreto, el instituto oficial da una probabilidad del 100% de precipitaciones hasta las 18.00 horas, cuando bajará levemente hasta un 85%. Pero, durante la próxima madrugada, los cielos volverán a cerrarse y, en general, el fin de semana al completo estará pasado por agua.

De hecho, en un análisis acompañado de abundante material de mapas y gráficos, la Aemet prevé para el conjunto de Andalucía "precipitaciones" que serán "más generalizadas y localmente intensas, acompañadas ocasionalmente de tormenta", durante el sábado. Eso sí, el domingo "no habrá tormentas" y las lluvias abandonarán "el tercio oriental" de la comunidad.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Además, la Aemet garantiza que las temperaturas seguirán estando "por debajo de lo normal para la época del año" en Andalucía, en un fenómeno que se repite en las últimas semanas y que apunta a ser constante durante el mes de mayo, a tenor al menos de los pronósticos ampliados, que revisten, eso sí, de mayor incertidumbre.

Las horas con más probabilidad de lluvia

¿Y en qué horas lloverá en Córdoba hoy sábado, 9 de mayo? Pues bien, aunque los cielos se han levantado esta mañana encapotados, con nubes negras y poca concesión al sol, no se esperan las primeras lluvias antes de las 10.00 horas. Pueden abrirse claros al mediodía, pero alrededor de las 14.00 horas es cuando apretará de verdad y seguirá lloviendo hasta las 20.00 horas.

Precipitaciones previstas hoy sábado, 9 de mayo, en Andalucía. / X / @AEMET_Andalucia

No obstante, este tipo de pronósticos por horas son sensibles a los cambios en el viento y otros factores. En especial, en primavera, la climatología es muy cambiante, por lo que cabe añadir un punto de cautela y de incertidumbre.

Tormentas y fuertes precipitaciones

En todo caso, y centrándonos en el pronóstico concreto de hoy sábado, la Aemet espera para Córdoba y provincia cielos muy nubosos, con precipitaciones moderadas generalizadas, sin descartar que sean localmente fuertes y acompañadas de tormentas, abriéndose claros por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas en descenso. Vientos flojos a moderados de componente sur.

Predicción por horas en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 12º y 22º, en Lucena entre 11º y 20º, en Pozoblanco entre 10º y 19º, y en Priego de Córdoba entre 10º y 19º.

El tiempo este domingo

Mañana domingo, 10 de mayo, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos con intervalos nubosos, con precipitaciones débiles a moderadas que tenderán a remitir por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o localmente en descenso. Vientos flojos a moderados del suroeste.

Variación y previsión de temperaturas para el fin de semana en Córdoba. / X / @AEMET_Andalucia

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 12º y 21º, en Lucena entre 11º y 19º, en Pozoblanco entre 9º y 18º, y en Priego de Córdoba entre 9º y 18º.